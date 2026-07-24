Ünlü astrologdan KKTC seçimi tahmini: "UBP 12 milletvekilinde kalacak"

Yaklaşan genel seçimler öncesinde yaptığı siyasi öngörülerle dikkat çeken astrolog Abdulla Abdulazizi, seçim sonuçlarına ilişkin tahminini kamuoyuyla paylaştı.

Abdulazizi, hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) seçimlerde önemli ölçüde oy kaybı yaşayacağını ileri sürerek, partinin yalnızca 12 milletvekili çıkarabileceğini iddia etti. (YouTube)

Astroloji temelli değerlendirmesinde seçim atmosferinin oldukça hareketli geçeceğini savunan Abdulazizi, mevcut siyasi dengelerin değişebileceğini öne sürdü. Ancak söz konusu açıklamalar, bilimsel bir anket ya da istatistiksel araştırmaya değil, tamamen astrolojik yorumlara dayanıyor.

KKTC'de seçim sürecine ilişkin kamuoyu araştırmaları ve parti performansları yakından takip edilirken, Abdulazizi'nin bu tahmini sosyal medyada da tartışma yarattı. Tahminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise seçim sonuçlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.