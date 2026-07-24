  • BIST 13943.87
  • Altın 6199.28
  • Dolar 47.3407
  • Euro 53.9347
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Ünlü astrologdan KKTC seçimi tahmini: "UBP 12 milletvekilinde kalacak"

» »
Yaklaşan genel seçimler öncesinde yaptığı siyasi öngörülerle dikkat çeken astrolog Abdulla Abdulazizi, seçim sonuçlarına ilişkin tahminini kamuoyuyla paylaştı.
Ünlü astrologdan KKTC seçimi tahmini: "UBP 12 milletvekilinde kalacak"

Ünlü astrologdan KKTC seçimi tahmini: "UBP 12 milletvekilinde kalacak"

Yaklaşan genel seçimler öncesinde yaptığı siyasi öngörülerle dikkat çeken astrolog Abdulla Abdulazizi, seçim sonuçlarına ilişkin tahminini kamuoyuyla paylaştı.

Abdulazizi, hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) seçimlerde önemli ölçüde oy kaybı yaşayacağını ileri sürerek, partinin yalnızca 12 milletvekili çıkarabileceğini iddia etti. (YouTube)

Astroloji temelli değerlendirmesinde seçim atmosferinin oldukça hareketli geçeceğini savunan Abdulazizi, mevcut siyasi dengelerin değişebileceğini öne sürdü. Ancak söz konusu açıklamalar, bilimsel bir anket ya da istatistiksel araştırmaya değil, tamamen astrolojik yorumlara dayanıyor.

KKTC'de seçim sürecine ilişkin kamuoyu araştırmaları ve parti performansları yakından takip edilirken, Abdulazizi'nin bu tahmini sosyal medyada da tartışma yarattı. Tahminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise seçim sonuçlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.

abdall.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son Dakika Haberi: Silodaki kayıp kişi sağ olarak kurtarıldı24 Temmuz 2026 Cuma 15:27
  • UBP'de Mağusa Belediyesi için Koral Bozkurt'un ismi gündemde24 Temmuz 2026 Cuma 14:50
  • Evinde canlı mermi ve yavru timsah bulundu24 Temmuz 2026 Cuma 14:26
  • Polisten açıklama: Kumyalı'da Buğday Silosu Çöktü24 Temmuz 2026 Cuma 13:15
  • Vergi borçlarına yeni yapılandırma24 Temmuz 2026 Cuma 13:09
  • Kumyalı Arpaçay Silosu'nda Patlama: Bir Kişi Kayıp24 Temmuz 2026 Cuma 13:01
  • El-Sen: Kıb-Tek'teki tüm istihdam sınavlarını Kamu Hizmeti Komisyonu yapmalı24 Temmuz 2026 Cuma 13:00
  • Bağımsızlık Yolu, Yunanistan'daki savaş karşıtı konferansta Filistin'e destek verdi24 Temmuz 2026 Cuma 12:57
  • Hasipoğlu: KKTC'de ilk kez eczacıların yanında çalışanlara prim desteği sağlanacak24 Temmuz 2026 Cuma 12:56
  • Muhasebeciye 9 bin sterlinlik sirkat suçlaması24 Temmuz 2026 Cuma 12:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti