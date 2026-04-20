Hürmüz'de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, ABD Donanması’nın deniz ablukasını aşmaya çalışan İran bayraklı bir kargo gemisini hedef aldığını duyurdu. Trump, geminin kontrolünün şu anda ABD güçlerinde olduğunu belirtti.
Müzakerelerde ikinci tur oldu, olacak derken, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından İran’a ait bir kargo gemisini vurduklarını açıkladı.

Trump açıklamasında, “İran bayraklı, yaklaşık 275 metre uzunluğundaki TOUSKA isimli kargo gemisi bugün deniz ablukamızı geçmeye çalıştı ve bu onlar için hiç de iyi bitmedi. ABD Donanması’na ait USS Spruance Umman Körfezi’nde geminin yolunu kesti ve durmaları için uyarıda bulundu. İranlı mürettebat uyarıyı dikkate almayınca, geminin motor dairesinde bir delik açarak oldukları yerde durdurduk. Şu an ABD Deniz Piyadeleri geminin kontrolünü elinde bulunduruyor” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, söz konusu geminin geçmişte yasa dışı faaliyetler nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesinde yer aldığını belirterek, gemide bulunan yükün incelendiğini aktardı.

 

İRAN HÜRMÜZ’Ü AÇMIŞ, ABD ABLUKAYI KALDIRMAMIŞTI

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı’nın ticari gemilere açıldığının duyurulmasından sonra yaptığı açıklamada geçişlerin açıldığını ancak İran’a yönelik deniz ablukasının sürdüğünü vurgulamıştı.

Trump, “Hürmüz Boğazı tamamen açılmıştır ve ticaret ile serbest geçişe hazırdır ancak İran’la yürüttüğümüz süreç yüzde 100 tamamlanana kadar İran’a yönelik deniz ablukası olduğu gibi devam edecektir” mesajını paylaşmıştı.

 

İRAN MÜZAKERELERDEN ÇEKİLDİ

İran basınında yer alan haberlere göre, Tahran yönetimi ABD ile yürütülen müzakerelere katılmama kararı aldı. Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanan görüşmelerin ikinci turuna İran heyetinin gitmediği öne sürüldü.

İran tarafının bu kararı, ABD’nin “aşırı talepleri”, “gerçekçi olmayan beklentileri” ve devam eden deniz ablukası nedeniyle aldığı ifade edildi. Ayrıca İranlı yetkililerin, abluka sürdüğü sürece yeni bir müzakere sürecine sıcak bakmadığı belirtildi.

Diğer Haberler
  • ABD’den İran’a liman kısıtlaması: “Bu oyunu iki taraf da oynar”14 Nisan 2026 Salı 11:14
  • Petrol abluka haberiyle sert yükseldi13 Nisan 2026 Pazartesi 08:33
  • ABD-İran savaşında mahsur kalan gemi işçileri: Sinir krizi geçiriyoruz12 Nisan 2026 Pazar 23:44
  • İrlanda'da bir şahıs Amerikan askeri uçağına baltayla saldırdı12 Nisan 2026 Pazar 23:14
  • Pakistan'da tarihi gün... ABD ve İran heyetleri İslamabad'a ulaştı11 Nisan 2026 Cumartesi 19:13
  • İsrail'in Ben Gurion Havalimanı bir paketten çıkan zehirli duman nedeniyle tahliye edildi05 Nisan 2026 Pazar 19:14
  • Trump 'İran'ı çok sert vuracağız' dedi, petrol fiyatları yükseldi02 Nisan 2026 Perşembe 09:15
  • Washington Post- ABD, İran'da 'haftalarca' sürecek kara operasyonlarına hazırlanıyor29 Mart 2026 Pazar 13:28
  • İran’dan Hürmüz tehdidi. "Her türlü gemi geçişi sert karşılık bulacaktır"27 Mart 2026 Cuma 12:56
  • İran'dan Trump'a yanıt: Müzakere edecek konumda değilsiniz25 Mart 2026 Çarşamba 11:22
