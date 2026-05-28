  • BIST 13662.75
  • Altın 6482.29
  • Dolar 45.8995
  • Euro 53.2825
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİran: Ateşkes yine ihlal edildi, Hürmüz'de tansiyon yüksek

İran’dan ABD hava üssüne misilleme

» »
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bender Abbas’taki saldırıya karşılık bölgedeki ABD hava üssünü hedef aldığını duyururken Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıkladı.
İran’dan ABD hava üssüne misilleme

İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin bugün şafak vakti Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, “Bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır ve tekrarı halinde yanıtımız daha kararlı olacaktır. Saldırının sonuçlarının sorumluluğu saldırgana aittir.” ifadelerine yer verildi.

Hedef alınan ABD hava üssünün hangi ülkede olduğu belirtilmezken bölgede ABD’nin hava üssüne ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan yerin neresi olduğuna dair bilgi verilmedi.

İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas’ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.

ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran’ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Kuveyt’te hava savunma sistemi devrede

Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını açıkladı.

Kuveyt ordusunun sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarını engellemeye çalıştığı belirtildi.

Duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıların önlemesinden kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, vatandaşların güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İran ile ABD anlaşmaya varabilecek mi? Taslağın ayrıntıları ortaya çıktı22 Mayıs 2026 Cuma 09:21
  • İsrail Ordusu Marmaris'ten yola çıkan Sumud Filosu'na müdahale etti18 Mayıs 2026 Pazartesi 16:03
  • BM, İsrail'in Gazze ablukasının sona ermesi için çağrıda bulundu15 Mayıs 2026 Cuma 14:57
  • Trump'tan İran'a açık tehdit: Ya anlaşacağız ya da yok edilecekler13 Mayıs 2026 Çarşamba 08:29
  • Trump: 'Kürtler beni hayal kırıklığına uğrattı'12 Mayıs 2026 Salı 16:01
  • İsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale30 Nisan 2026 Perşembe 08:46
  • Trump'tan "yeni barış görüşmeleri cuma günü olabilir" mesajı22 Nisan 2026 Çarşamba 21:40
  • Hürmüz’de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!20 Nisan 2026 Pazartesi 09:06
  • Nilden Bektaş Erhürman Filistin İçin Düzenlenen Eğitimi Destekleme Paneline Katıldı18 Nisan 2026 Cumartesi 15:35
  • Hürmüz kapatıldı, iki gemiye ateş açıldı. Hamaney: İran donanması savaşa hazır18 Nisan 2026 Cumartesi 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti