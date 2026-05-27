Avrupa yanıyor: Almanya'da su, İtalya'da açık hava uyarısı

Avrupa genelinde mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle bugün "olağanüstü sıcak hava uyarısı" yapıldı.

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava kütlesinin Batı Avrupa üzerinde yüksek basınç altında sıkışması, sıcaklıkları rekor seviyelere taşıdı. Bu olaya "ısı kubbesi" adı veriliyor.

İngiltere meteoroloji kurumu Met Office, dün ülke tarihinde tespit edilen en sıcak Mayıs gününün kayıtlara geçtiğini bildirdi. Londra'daki Kew Gardens'da sıcaklığın 34,8 dereceye ulaştığı açıklandı.

Kurum, "Bu sıcaklıklar Birleşik Krallık'ta yaz ortasında bile istisnai görülür" değerlendirmesinde bulundu. Londra'da Mayıs ayında normal koşullarda sıcaklıklar 17–18 derece civarında seyreder.

İrlanda'da Killarney ve Clonmel'de 28,8 dereceyle Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. İskoçya'nın Edinburgh kentinde Arthur's Seat yakınlarında sıcak hava nedeniyle yangın çıktı.

Almanya'da su kıtlığı uyarısı

Almanya'da ise meteoroloji kurumu Deutscher Wetterdienst bugün sıcaklıkların 35 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Jülich kentinde yetkililer su kıtlığı uyarısı yaptı. Jülich Belediyesi son günlerdeki yüksek sıcaklıklar nedeniyle su tüketiminin hızla arttığını belirterek halkı içme suyunu "çok tasarruflu" kullanmaya çağırdı. Çim sulamadan ve havuz doldurmaktan kaçınılması istendi. Yetkililer, sıcak günlerde yeterli içme suyu sağlanabilmesi için bu önlemlerin zorunlu olduğunu vurguladı.

Fransa'da can kayıpları yaşandı

Fransa'da meteoroloji kurumu Meteo-France da benzer şekilde Pazartesi'nin ülke genelinde Mayıs ölçümlerin başladığı tarihten bu yana en sıcak gün olduğunu açıkladı.

Ülkenin birçok bölgesinde sıcaklıkların 33 ila 36 derece seyretmesi ve sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Başbakan Sebastien Lecornu'nun Perşembe günü bakanlarla sıcak hava hazırlıklarını görüşeceği bildirildi.

Paris'te Cumartesi günü yılın ilk 30 derece üzeri sıcaklığı kaydedildi. Ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle iki kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca serinlemeye çalışan beş kişinin de denizde boğulma sonucu öldüğü belirtildi.

İtalya'da açık alanda çalışmaya kısıtlama

İtalya'nın başkent Roma'yı da kapsayan Lazio bölgesinde güneş altında uzun süre çalışmayı sınırlayan kurallar onaylandı. 12.30–16.00 saatleri arasında geçerli olan yeni önlemler; tarım, inşaat ve lojistik gibi sektörlerde 15 Eylül'e kadar uygulanacak.

Benzer kurallar geçen yıl da yürürlükteydi ancak 30 Mayıs'ta başlamıştı, bu yıl başlangıç tarihi 25 Mayıs'a çekilmiş oldu.

İspanya'da tropikal geceler yaşanacak

İspanya'da meteoroloji kurumu Aemet, ülke genelinde "yılın bu dönemi için olağanüstü yüksek sıcaklıkların" hafta boyunca süreceğini açıkladı.

Ülkenin güneybatısında Çarşamba'dan itibaren "tropikal geceler" bekleniyor ve sıcaklıkların 36–38 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bilim insanlarından "yeni normal" açıklaması

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin aşırı sıcaklıkları artırdığını, Avrupa'nın küresel ortalamadan daha hızlı ısındığını belirtiyor.

Bu tür sıcaklıkların "yeni normal" hâline geldiğini belirten uzmanlar sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha şiddetli yaşandığını belirtiyor.