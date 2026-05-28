SON DAKİKA

Rusya uyardı: Kiev'i vuracağız, kaçın

Rusya, Ukrayna'nın başkentinde "karar alma merkezlerini" vuracaklarını bildirdi, yabancı ülke vatandaşlarından Kiev'i terk etmelerini istedi.
Rusya, yabancı ülke vatandaşları ve diplomatlara Kiev'i terk etmeleri çağrısında bulunarak, Ukrayna başkentine yönelik yeni saldırılar gerçekleştireceğini duyurdu.

Moskova'dan yapılan açıklamada vurulacak yerler arasında "karar alma merkezlerinin" de olacağı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan uyarı mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Saldırılarda hem karar alma merkezleri hem de komuta noktaları hedef alınacak. Diplomatik misyon personeli ve uluslararası kuruluş çalışanları dahil yabancı ülke vatandaşlarını mümkün olan en kısa sürede şehri terk etmeleri konusunda uyarıyoruz."

ABD "bilgi aldık" demişti

Önceki gün ABD Dışişleri Bakanlığı, "24 saat içinde Kiev'e büyük bir hava saldırısı gerçekleşebileceğine dair bilgi aldıklarını" duyurmuş, Amerikan vatandaşlarından sığınaklara gitmeye hazır olmalarını istemişti.

Dikkatler İran savaşına çevrilmişken Ukrayna'da durum çıkmaza girmiş durumda. Rusya ve Ukrayna orduları cephede verdikleri ağır kayıplara rağmen çok az ilerleme kaydedebiliyor. Diğer taraftan ABD'nin tarafları uzlaştırma girişimleri de sekteye uğradı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
