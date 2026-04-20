Japonya’da 7.5 büyüklüğünde deprem... Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın Honshu adasının doğu kıyılarında 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında tsunami uyarısı yapıldı.
Japonya'nın en büyük adası olan Honshu'nun doğu kıyıları, 7.5 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Depremin ardından adanın kuzeydoğusundaki Iwate kıyılarında ve Hokkaido adasında tsunami uyarısı yapıldı. Iwate ve Aomori kıyılarındaki tsunami dalgalarının 3 metreyi bulabileceği belirtildi.

Depremi Japonya yayın kuruluşu NHK 7.5 olarak duyururken Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremi 6.9 olarak duyurdu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Depremin ardından can ya da mal kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

 

