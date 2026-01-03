  • BIST 11498.38
Rusya: Bolivarcı yönetimin izlediği yolu destekliyoruz

Rusya'nın, Venezuela yetkililerinin ve Latin Amerika ülkelerinin liderlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil olarak toplanması çağrısına destek verdi
Rusya: Bolivarcı yönetimin izlediği yolu destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını "Bu, son derece endişe verici ve kınanması gereken bir durum" ifadesiyle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bu tür eylemleri haklı çıkarmak için kullanılan bahanelerin temelsiz olduğunun altı çizildi, "ideolojik düşmanlığın iş odaklı pragmatizm ve güvene dayalı, öngörülebilir ilişkiler kurma isteğinin önüne geçtiği"ne işaret edildi.

Mevcut durumda, her şeyden önce daha fazla gerilimin tırmanmasını önlemek gerektiği ve diyalog yoluyla bir çıkış yolu bulmaya odaklanmanın çok önemli olduğu kaydedilen açıklamada, "Birbirlerine karşı suçlamaları olan tüm ortakların, sorunlara diyalog yoluyla çözüm aramaları gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda onları desteklemeye hazırız" ifadelerine yer verildi.

Latin Amerika'nın bir barış bölgesi olarak kalmaya devam etmesi gerektiği belirtilirken, "Venezuela'ya, yıkıcı olmayan, hele ki askeri, dış müdahale olmaksızın kendi kaderini belirleme hakkı garanti edilmelidir. Venezuela halkıyla dayanışmamızı ve ülkenin ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumayı amaçlayan Bolivarcı yönetimin izlediği yolu desteklediğimizi yeniden teyit ediyoruz" değerlendirmesi yer aldı.

Rusya'nın, Venezuela yetkililerinin ve Latin Amerika ülkelerinin liderlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil olarak toplanması çağrısına destek verdiği bildirilen açıklamada, Venezuela'daki Rus Büyükelçiliğinin normal şekilde faaliyet gösterdiği aktarıldı.

