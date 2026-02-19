  • BIST 12433.5
Ramazan başladı: İlk iftar 17.41'de

On bir ayın sultanı Ramazan bugün başladı. KKTC’de ilk iftar saat 17.41’de yapılacak.
Ramazan başladı: İlk iftar 17.41’de

On bir ayın sultanı Ramazan bugün başladı. Ramazan’ın ilk teravih namazı dün akşam kılındı. Gece ilk sahura kalkılırken, Müslümanlar bugün ilk oruçlarını tuttu.

KKTC’de ilk iftar saat 17.41’de yapılacak. Ramazan ayı boyunca oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur’an-ı Kerim’in hatmedilmesi gibi ibadetler yerine getirilecek; ihtiyaç sahipleri her zamankinden daha fazla gözetilecek.

Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi ise 16 Mart Pazartesi gecesi idrak edilecek.

BAYRAM 20 MART’TA BAŞLIYOR

Ramazan ayı 29 gün sürecek. “Şeker Bayramı” olarak da bilinen Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak ve üç gün sürecek. 

FİTRE 420 TL 

KKTC Din İşleri Başkanlığı, bu yıl fitre miktarını 420 TL olarak açıkladı. Fitrelerin en geç bayram namazından önce verilmesi gerekiyor.

İFTAR SOFRALARI KURULACAK

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek. Belediyeler de hayırseverlerin katkılarıyla çeşitli iftar organizasyonları düzenleyecek.

