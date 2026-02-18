  • BIST 12433.5
  • Altın 7002.92
  • Dolar 43.7507
  • Euro 51.5893
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAABD'den İran yakınlarına yoğun savaş gemisi ve savaş uçağı sevkiyatı

Mona Lisa’yı ünlü yapan hırsızlık hikayesi

» »
Leonardo da Vinci’nin başyapıtı Mona Lisa, 1911 yılına kadar sanat çevreleri dışında neredeyse hiç bilinmiyordu. Louvre Müzesi'nden çalınmasıyla bir anda dünya gündemine oturan tablo, boş kalan yeriyle bile ziyaretçi rekorları kırdı
Mona Lisa’yı ünlü yapan hırsızlık hikayesi

Bugün her yıl milyonlarca insan, kurşun geçirmez bir camın arkasında duran küçük bir tabloyu görmek için saatlerce kuyruk bekliyor. Ancak 1911 yılının sıcak bir Ağustos sabahından önce, Mona Lisa tablosu Louvre Müzesi’nde yanındaki devasa tablolardan bir farkı olmayan, kendi halindeki bir eserdi. Tablonun bugün dünyanın en ünlüsü olmasını sağlayan şey, Leonardo’nun fırça darbelerinden ziyade 28 ay boyunca boş kalan o müze duvarı oldu.

Müzede sıradan bir sabah: Tablo nerede?

21 Ağustos 1911'de müzede daha önce cam koruma çerçevelerini yapan İtalyan işçi Vincenzo Peruggia, beyaz işçi önlüğünü giyip müzeye girdi. Peruggia'nın planı oldukça basitti. Müze kapalıyken içeri sızacak, tabloyu duvardan indirip merdiven boşluğunda çerçevesinden çıkaracak ve tahta paneli paltosunun altına gizleyip kapıdan yürüyerek çıkacaktı. Peruggia tam olarak bunu yaptı ve Mona Lisa ile birlikte Paris sokaklarında izini kaybettirdi.

Boşluğu görmek için kuyruğa girdiler

Hırsızlığın fark edilmesi tam 24 saat sürdü çünkü görevliler tablonun fotoğraf çekimi için götürüldüğünü sanmıştı. Hırsızlık haberi dünyaya yayıldığında ise inanılmaz bir olay yaşandı. Louvre Müzesi aramalar için kapatılıp tekrar açıldığında binlerce insan tabloyu değil, tablodan boş kalan dört çiviyi görmek için müzeye akın etti. İnsanlar artık orada olmayan o gizemli gülümseme üzerine yas tutuyor ve gazeteler her gün yeni bir komplo teorisi yayınlıyordu. Hatta şüpheliler listesinde ünlü şair Guillaume Apollinaire ve o dönem genç bir ressam olan Pablo Picasso bile yer alıyordu.

İki yıl boyunca dairesindeki sandıkta sakladı

Peruggia vatanseverlik duygularıyla çaldığını iddia ettiği tabloyu Paris’teki dairesinde bir sandığın gizli bölmesinde tam iki yıl boyunca sakladı. 1913 yılında tabloyu İtalya’daki bir sanat tüccarına satmaya çalışırken yakalandı. Tablo Floransa, Roma ve Milano’da görkemli törenlerle sergilendikten sonra büyük bir zaferle Paris’e geri döndü.

Boşluğu görmek için kuyruğa girdiler

Hırsızlığın fark edilmesi tam 24 saat sürdü çünkü görevliler tablonun fotoğraf çekimi için götürüldüğünü sanmıştı. Hırsızlık haberi dünyaya yayıldığında ise inanılmaz bir olay yaşandı. Louvre Müzesi aramalar için kapatılıp tekrar açıldığında binlerce insan tabloyu değil, tablodan boş kalan dört çiviyi görmek için müzeye akın etti. İnsanlar artık orada olmayan o gizemli gülümseme üzerine yas tutuyor ve gazeteler her gün yeni bir komplo teorisi yayınlıyordu. Hatta şüpheliler listesinde ünlü şair Guillaume Apollinaire ve o dönem genç bir ressam olan Pablo Picasso bile yer alıyordu.

İki yıl boyunca dairesindeki sandıkta sakladı

Peruggia vatanseverlik duygularıyla çaldığını iddia ettiği tabloyu Paris’teki dairesinde bir sandığın gizli bölmesinde tam iki yıl boyunca sakladı. 1913 yılında tabloyu İtalya’daki bir sanat tüccarına satmaya çalışırken yakalandı. Tablo Floransa, Roma ve Milano’da görkemli törenlerle sergilendikten sonra büyük bir zaferle Paris’e geri döndü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocukları abur cuburdan nasıl uzak tutabiliriz?16 Şubat 2026 Pazartesi 23:52
  • Sigarayı bıraktığınızda vücudunuza ne olur?15 Şubat 2026 Pazar 13:37
  • Yaşlanmanın hızlandığı iki ana durak noktası belirlendi15 Şubat 2026 Pazar 11:59
  • 56 yaşında ama zirvede! Jennifer Lopez fit haliyle şaşırttı13 Şubat 2026 Cuma 21:51
  • Bilim kurgu gerçek oluyor: Beyni gençleştiren o madde ilk kez görüntülendi13 Şubat 2026 Cuma 14:49
  • Göbeklitepe’nin Ötesi: 12 Bin Yıllık Medeniyet Ağı Ortaya Çıktı13 Şubat 2026 Cuma 13:44
  • Az uyuduğumuzda neden daha enerjik hissederiz?13 Şubat 2026 Cuma 09:43
  • İdeal uyku için yeni öneri: Termostatı 24’e ayarlayın12 Şubat 2026 Perşembe 21:13
  • Elektronik sigara kalp krizi riskini artırıyor12 Şubat 2026 Perşembe 13:17
  • Yemekten sonra tatlı isteğini bastırmak mümkün12 Şubat 2026 Perşembe 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti