  • BIST 12433.5
  • Altın 7014.15
  • Dolar 43.6928
  • Euro 51.8219
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATrump ve Netanyahu Tahran’a karşı ortak stratejide anlaştı

Mutfağın kapısına kilit vurun: Kalbinizi korumak için "3 saat" kuralı!

» »
Northwestern Medicine tarafından yapılan yeni bir araştırma, akşam yemeği zamanını uykudan 3 saat öncesine çekmenin kalp sağlığı üzerinde mucizevi etkiler yarattığını ortaya koydu.
Mutfağın kapısına kilit vurun: Kalbinizi korumak için "3 saat" kuralı!

Kalori kısıtlaması yapmadan sadece yeme saatini değiştiren yetişkinlerde kan basıncı ve şeker dengesinde ölçülebilir iyileşmeler saptandı.

Modern yaşamın getirdiği geç saatte yemek yeme alışkanlığı, vücudun biyolojik saatiyle çatışarak kalp hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi araştırmacıları, beslenme düzenini vücudun doğal uyku-uyanıklık döngüsüne (sirkadiyen ritim) uydurmanın sağlığa etkilerini inceledi. "Ne yediğiniz kadar, ne zaman yediğiniz de önemli" diyen uzmanlar, akşam rutininde yapılacak küçük bir değişikliğin kalp krizi ve diyabet riskini ciddi oranda düşürebileceğini kanıtladı.

Gece açlığı kalbi dinlendiriyor

Araştırmaya göre, yatmadan üç saat önce yemeği kesip gece boyunca aç kalma süresini sadece iki saat uzatmak bile vücutta büyük değişimler başlatıyor. Çalışmaya katılan orta yaşlı ve yaşlı yetişkinler, aldıkları kalori miktarını azaltmasalar dahi kan basıncında %3,5, kalp atış hızında ise %5 oranında düşüş yaşadı. Bu durum, kalbin gece boyunca kendini çok daha verimli bir şekilde toparladığını ve gündüz-gece ritminin daha sağlıklı bir hale geldiğini gösteriyor.

 

Şeker kontrolünde ilaçsız çözüm

Haberin en dikkat çekici kısımlarından biri de kan şekeri üzerindeki etkiler. Yatmadan önce mutfağı kapatan bireylerin pankreasları, glukoz verildiğinde çok daha etkili yanıt vererek insülin salınımını iyileştirdi. Bu da gün içindeki kan şekeri seviyelerinin daha istikrarlı kalmasını sağlıyor. Uzmanlar, bu yöntemin özellikle diyabet ve karaciğer yağlanması gibi kronik hastalık riski taşıyanlar için erişilebilir ve ilaç dışı bir yaklaşım olduğunu vurguluyor.

 

Sadece yemek değil, ışıklar da önemli

Dr. Daniela Grimaldi ve ekibinin yürüttüğü çalışmada, beslenme zamanlamasının yanı sıra ışık faktörüne de dikkat çekildi. Deneye katılanların uykudan 3 saat önce yemek yemeyi bıraktıkları gibi aynı zamanda ışıkları da kıstıkları gözlemlendi. Bu bütünsel yaklaşım, metabolizma ve uyku arasındaki koordinasyonu güçlendirerek vücudun dinlenme moduna tam kapasiteyle geçmesine yardımcı oluyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Göbeklitepe’nin Ötesi: 12 Bin Yıllık Medeniyet Ağı Ortaya Çıktı13 Şubat 2026 Cuma 13:44
  • Az uyuduğumuzda neden daha enerjik hissederiz?13 Şubat 2026 Cuma 09:43
  • İdeal uyku için yeni öneri: Termostatı 24’e ayarlayın12 Şubat 2026 Perşembe 21:13
  • Elektronik sigara kalp krizi riskini artırıyor12 Şubat 2026 Perşembe 13:17
  • Yemekten sonra tatlı isteğini bastırmak mümkün12 Şubat 2026 Perşembe 12:12
  • Kedinizin gizli kimliği mırıltısında saklı! Bilim insanları "parmak izini" buldu12 Şubat 2026 Perşembe 10:14
  • Bel ağrısında doğru bilinen yanlışlara uzman uyarısı: MR sonucu değil, bütüncül değerlendirme önemli12 Şubat 2026 Perşembe 09:19
  • "Neden bu şarkıyı çok seviyorum?" demeyin, suçlusu genleriniz olabilir10 Şubat 2026 Salı 18:18
  • Siyah kıyafetler neden çabuk eskiyor? Cevap bu yanlışlarda10 Şubat 2026 Salı 17:21
  • Erkek doğum kontrol hapı gerçek oluyor: Bilim dünyası 2027 için gün sayıyor!10 Şubat 2026 Salı 16:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti