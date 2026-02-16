  • BIST 12433.5
FEminiST Etkinlikler Dizisi Devam Ediyor

Kadın Eğitimi Kolektifi’nin FEminiST etkinlikler dizisinin ikinci buluşması, “Bilim ve Kadın” temasıyla Baraka Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
FEminiST Etkinlikler Dizisi Devam Ediyor

Etkinlik, kadınların tarih boyunca bilim alanında karşılaştığı ayrımcılığı görünür kılan bir sunumla başladı. Sunumda; kadınların eğitimden dışlanmasına, emeklerinin sistemli biçimde yok sayılmasına değinilerek pek çok buluşun sahibi olmalarına  rağmen adlarının tarihe yazılmamasına dikkat çekildi. Geçmişte, Nobel gibi ödüllerin de çoğu zaman kadınların buluşları görmezden gelinerek erkek bilim insanlarına verildiği vurgulandı.

Ardından “Marie Curie Bilginin Cesareti” filmi izlendi. Marie Curie’nin bilime adanmış yaşamı; yoksulluk, dışlanma ve cinsiyetçi engellerle örülü bir mücadele olarak katılımcıların karşısına çıktı. Gösterim sonrası yapılan sohbette katılımcılar, kadınların yalnızca kadın oldukları için nasıl geri plana itildiğini; eğitime erişimden akademide var olmaya kadar pek çok alanda nasıl duvarlarla karşılaştıklarını konuştu. Bugün elde edilen hakların hiçbirinin lütuf olmadığı, geçmişten bugüne uzanan örgütlü mücadelelerin ürünü olduğu vurgulandı. Bundan sonra da eşitlik ve özgürlük için , kadınların haklarını kazanmaları için mücadeleden geri durmamanın gerekliliği ortak söz oldu.

“Ne Biling?” Oyunları 21 Şubat Cumartesi

FEminiST etkinlikler dizisinin üçüncü buluşması olan Quiz Night, 21 Şubat Cumartesi saat 19:00’da “Feminizm Hakkında Ne Biling?” başlığıyla Baraka Kültür Merkezi Lokalinde yapılacak. Etkinlikler, 11 Mart Çarşamba “Kadın-Emek-Özgürlük” başlıklı bir sunum ve drama atölyesi ile son bulacak.

21 Şubat Cumartesi

Feminizm Hakkında Ne Biling?

(Quiz Night)

Baraka Kültür Merkezi 19:00

11 Mart Çarşamba

Eğitim Semineri & Drama Atölyesi

“Kadın – Emek – Özgürlük”

Baraka Kültür Merkezi 19:00 - 20:30

