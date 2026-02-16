DAÜ-SEN Genel Kurulu 12 Mart'da

15 Şubat 2026 tarihinde 88 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) 41. Olağan Genel Kurulu, nisabın sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

ÖZEL HABER / Arda Can

Genel kurula katılan üyelerin oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda kurul, 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 10.00’a ertelendi.

İKİ LİSTE YARIŞIYOR

DAÜ-SEN Genel Kurulu'nda iki liste yarışacak.

Mevcut Yönetim kurulu listesinin ağrılıkta olduğu liste ile Rektörlükteki danışmanların ağırlıkta oluşturduğu diğer aday listesinin yönetim kurulu için yarışacağı öğrenildi.

REKTÖRLÜK KOORDİNATÖRLERİ AĞIRLIKLI LİSTEDEN ADAYLARDAN BAZILARI GERİ ÇEKİLDİ

Rektörlükteki danışmanlardan oluşturduğu 21 kişilik yönetim kurulu aday listesinden ise daha yarış başlamadan 4 kişinin adaylığını geri çektiği öğrenildi.

Rektörlük Koordinatörlerinin ağırlıklı olduğu listeden başka adayların da seçim gününe kadar adaylıktan vaz geçebilecekleri bu konuda bazı girişimlerde bulundukları belirtiliyor.