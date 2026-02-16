  • BIST 12433.5
  • Altın 7024.95
  • Dolar 43.7112
  • Euro 51.8888
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKATrump ve Netanyahu Tahran’a karşı ortak stratejide anlaştı

DAÜ-SEN Genel Kurulu 12 Mart'da

» »
Genel kurula katılan üyelerin oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda kurul, 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 10.00’a ertelendi.
DAÜ-SEN Genel Kurulu 12 Mart'da

15 Şubat 2026 tarihinde 88 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) 41. Olağan Genel Kurulu, nisabın sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

ÖZEL HABER / Arda Can

Genel kurula katılan üyelerin oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda kurul, 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 10.00’a ertelendi.

 

İKİ LİSTE YARIŞIYOR

DAÜ-SEN Genel Kurulu'nda iki liste yarışacak.

Mevcut Yönetim kurulu listesinin ağrılıkta olduğu liste  ile Rektörlükteki danışmanların ağırlıkta oluşturduğu diğer aday listesinin yönetim kurulu için yarışacağı öğrenildi.

 

REKTÖRLÜK KOORDİNATÖRLERİ AĞIRLIKLI LİSTEDEN ADAYLARDAN BAZILARI GERİ ÇEKİLDİ

Rektörlükteki danışmanlardan oluşturduğu 21 kişilik yönetim kurulu aday listesinden ise daha yarış başlamadan  4 kişinin adaylığını geri çektiği öğrenildi.

Rektörlük Koordinatörlerinin ağırlıklı olduğu listeden başka adayların da seçim gününe kadar adaylıktan vaz geçebilecekleri bu konuda bazı girişimlerde bulundukları belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ-SEN: Kurul'a danışmadan vekâleten atama yapıldı!20 Ocak 2026 Salı 15:07
  • DAÜ’de “Gazimağusa Ansiklopedisi Projesi İş Birliği Protokolü” imzalandı13 Ocak 2026 Salı 09:09
  • DAÜ VYK konusunda Büyükelçilik de devrede30 Aralık 2025 Salı 09:27
  • DAÜ-BİR-SEN: Hukuksuz süreci ciddi bir endişe ile izliyor ve DAÜ için kaygı duyuyoruz27 Aralık 2025 Cumartesi 18:56
  • DAÜ-VYK "Görevden alınmak istenmemizin nedeni aldığımız yasal karar"25 Aralık 2025 Perşembe 18:21
  • Tufan Erhürman: DAÜ VYK atamaları bir an önce, yasaya uygun yapılmalı25 Aralık 2025 Perşembe 10:56
  • CTP: DAÜ, bu ülkenin ortak değeridir ve bu değerin korunması herkesin sorumluluğudur25 Aralık 2025 Perşembe 09:12
  • Erhürman’dan DAÜ Atamaları Açıklaması: “Açık Yasa Hatası Var”24 Aralık 2025 Çarşamba 15:48
  • DAÜ VYK üyesi 8 kişinin görevden alınması Cumhurbaşkanı Erhürman'a önerildi!26 Kasım 2025 Çarşamba 20:14
  • DAÜ'de eylem kararı!20 Kasım 2025 Perşembe 16:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti