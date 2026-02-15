  • BIST 12433.5
  • Altın 7075.06
  • Dolar 43.7242
  • Euro 51.9199
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATrump ve Netanyahu Tahran’a karşı ortak stratejide anlaştı

Trump ve Netanyahu Tahran’a karşı ortak stratejide anlaştı

» »
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmede İran’ın Çin üzerinden yürüttüğü petrol ticaretini hedef alarak ekonomik yaptırımları sıkılaştırma konusunda mutabakata vardı.
Trump ve Netanyahu Tahran’a karşı ortak stratejide anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu altıncı kez Beyaz Saray'da konuk etti. İsviçre'nin Cenevre kentinde salı günü gerçekleştirilecek olan nükleer müzakerelerin ikinci turu öncesinde gerçekleşen bu kritik görüşmede, Tahran üzerindeki ekonomik baskının dozunun artırılması ve özellikle Çin'e yapılan petrol satışlarının kısıtlanması konuları ön plana çıktı.

Petrol ihracatı üzerinden azami baskı uygulanacak

Amerikan haber platformu Axios'a bilgi veren iki ABD'li yetkili, 11 Şubat tarihinde Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmenin detaylarını paylaştı. Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, Trump ve Netanyahu, İran'ın ekonomik kaynaklarını kurutmak amacıyla özellikle Çin'e yönelik petrol sevkiyatlarını baskılama stratejisinde uzlaştı.

İran'ın toplam petrol ihracatının yüzde 80'inden fazlasının Çin'e yapıldığını vurgulayan yetkililer, bu ticaret hattının kesilmesinin Tahran yönetimi üzerindeki mali baskıyı ciddi oranda yükselteceğini ifade etti. Söz konusu azami baskı kampanyasının, nükleer diplomasi süreçlerinin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline karşı Orta Doğu'daki askeri yığınakla eş güdümlü olarak yürütüleceği belirtildi.

Liderler arasında nükleer diplomasi yöntemi tartışıldı

Görüşmede her iki lider de İran'ın nükleer silah kapasitesine ulaşmaması gerektiği nihai hedefinde birleşirken, bu amaca giden yol haritası konusunda görüş ayrılıkları yaşandı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, İran ile kalıcı ve güvenilir bir anlaşma yapmanın imkansız olduğunu, olası bir metne Tahran’ın uymayacağını savunarak Trump’ı ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

Buna karşın Trump'ın, İran ile bir uzlaşmaya varma ihtimalinin halen masada olduğuna inandığını muhatabına ilettiği öğrenildi. Trump'ın, Netanyahu'nun itirazlarına cevaben "Mümkün olup olmadığını göreceğiz, bir deneyelim" ifadesini kullandığı yetkililerce aktarıldı.

Cenevre'deki müzakereler öncesi bölgede tansiyon yükseliyor

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler, 2025 yılının haziran ayında gerçekleşen saldırıların ardından kesintiye uğramış ve 6 Şubat tarihinde Umman'da yeniden başlatılmıştı. Bu diplomatik temaslar, Washington'un Körfez bölgesine yönelik askeri tahkimatını artırdığı ve taraflar arasındaki gerilimin tırmandığı bir atmosferde devam ediyor.

Bölgedeki askeri hareketliliğin gölgesinde, nükleer müzakerelerin ikinci turunun 17 Şubat Salı günü Cenevre’de yapılması bekleniyor. Beyaz Saray'daki görüşme, bu kritik randevu öncesinde ABD ve İsrail'in ortak stratejilerini belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak01 Şubat 2026 Pazar 12:34
  • Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı yaya geçişlerine "deneme" amaçlı açıldı01 Şubat 2026 Pazar 12:33
  • Lazkiye'de devlet kurumlarında kadınlara makyaj yasağı28 Ocak 2026 Çarşamba 12:26
  • İran İnsan Hakları Örgütü: Ölü sayısı 5 bin 848'e çıktı26 Ocak 2026 Pazartesi 09:56
  • Şam ve SDG arasında ateşkes: 14 maddelik anlaşma neleri içeriyor?19 Ocak 2026 Pazartesi 12:24
  • SDG Fırat'ın doğusuna çekilme kararı aldı, Suriye'de Kürtlere geniş haklar verildi17 Ocak 2026 Cumartesi 10:43
  • Kürtçe Suriye'de ulusal dil kabul edildi16 Ocak 2026 Cuma 23:41
  • 0 Euro = 1 İran riyali: İran riyali Euro karşısında neden sıfırlanmış görünüyor?13 Ocak 2026 Salı 10:05
  • Mahmud Abbas rutin kontrolden geçti12 Ocak 2026 Pazartesi 17:41
  • AB'den İran'a kapsamlı yaptırım hazılrığı12 Ocak 2026 Pazartesi 15:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti