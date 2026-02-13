İncirli: “Temiz bir başlangıç için erken seçim şarttır”

Sıla Usar İncirli: Bu tahribatı durduracağız, CTP iktidarında adalet ve liyakat esas olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kanal T’de Nazar Erişkin’in konuğu oldu. Ülkede ciddi bir demokrasi ve yönetim krizi yaşandığını vurgulayan İncirli, CTP’nin hazırlığını sürdürdüğü güvensizlik önergesini kısa süre içinde Meclis’e sunacağını açıkladı.

Mevcut hükümetin halk desteğini kaybettiğini belirten İncirli, “Ortada yalnızca bir yönetim zafiyeti değil, aynı zamanda derin bir demokrasi bunalımı vardır. Hem ülke genelinde hem de UBP kendi içinde ciddi bir tıkanma yaşanıyor” dedi. İncirli konuşmasının devamında “Demokrasiyi savunan bir siyasal parti olarak bizim görevimiz, demokrasiyi savunmak için her türlü enstürmanı kullanmaktır ve Güvensizlik Önergesi de aslında demokrasinin güçlenmesi için kullanacağımız enstrümanlardan biridir. Bir diğer önemli noktası ise bu yozlaşmış hükümetin bir an önce gidebilmesinin önünü açabilmektir” şeklinde konuştu.

“Yozlaşma buzdağının görünen kısmı”

Meclis gündeminde yer alan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını değerlendiren İncirli, yaşananların münferit olaylar olarak gösterilemeyeceğini söyledi. “Ortaya çıkan dosyalar buzdağının yalnızca görünen kısmıdır. Çok daha derin, çok daha organize bir yozlaşma düzeni ile karşı karşıyayız” diyen İncirli, devlet kurumlarının siyasal müdahalelerle işlevsizleştirildiğini vurguladı. Hakkında iddialar bulunan kişilerin görevde kalmasının kabul edilemez olduğunu belirten İncirli, Meclis Başkanlığı makamının da bu tartışmaların gölgesinde bırakılmaması gerektiğini söyledi.

“CTP için halka hizmet esas nokta”

Sıla Usar İncirli, CTP iktidarında bütün bu yozlaşmış ve çürümüş düzeni durduracaklarını ifade ederek

“Bir gün daha bu anlayışla yönetilmek ülkeye zarar vermektedir” dedi. CTP iktidarında hukuk dışı uygulamalara, torpile ve keyfiliğe son verileceğini vurgulayan İncirli, “CTP iktidarında, hukuk dışı usulsüz bir uygulama olmayacak. Biz adaletle, liyakatle ve bilgiyle bu ülkeyi yöneteceğiz. Biz bu tahribatı durduracağız” şeklinde konuştu.

Bu yozlaşmış düzende halka hizmete hiç değer verilmediğini ve eğitimden sağlığa her alanda bütün hizmet alanlarının çok geri kaldığına işaret eden İncirli, “CTP için halka hizmet esas noktalardan bir diğeri. Halkın kaliteli, nitelikli ve erişilebilir bir hizmet sunmak temel hedefimiz” dedi ve devletin kurumlarının korunması gerektiğini vurguladı.

“Sağlıkta temel hedef planlı ve güvenli tam gün hizmet”

İncirli, sağlıkta tam mesai tartışmalarına da değinerek hedefin tam gün ve planlı sağlık hizmeti olduğunu ancak bunun diyalog ve hazırlık gerektirdiğini belirtti. Sağlık hizmetinin ekip işi olduğuna dikkat çeken İncirli, fiziki altyapı ve personel planlaması yapılmadan atılan adımların sistemi kilitlediğini ifade etti.

İncirli, CTP iktidarında bu uygulamanın gerekli ön hazırlıkları ve planları yapılarak olması gerektiği gibi hayata geçirileceğini ifade etti ve sağlık politikasını şu ifadelerle açıkladı;



“Hizmet saatlerinin en verimli bir şekilde artmasıyla ilgili önündeki bütün engelleri planlı ve aşamalı bir şekilde kaldıracağız. Örneğin ameliyat sayılarının artırılması gerekiyorsa bütün koşulları aynı oranda güçlendireceğiz. Hedefimiz sağlık hizmetlerinin eksiklikleri tamamlanarak mesai boyunca daha verimli ve etkin olabilmesi.”

“Temiz bir başlangıç için erken seçim şarttır”

İncirli, CTP’nin yargının güçlendirilmesine ilkesel olarak destek verdiğini ancak mevcut siyasi atmosferin referandum için uygun olmadığını belirtti ve anayasa referandumunun erken seçimden kaçmak için siyasi bir araca dönüştürüldüğünü söyledi. İncirli, yargının kapasite artırımı ihtiyacının gerçek olduğunu ancak bunun siyasileştirilmesinin hem sürece hem de yargıya zarar vereceğini de sözlerine ekleyerek “Önceliğin halkın iradesine başvurmak olmalı. Temiz bir başlangıç için erken seçim şarttır” dedi.

“Özel sektörde sendikalaşmayı teşvik edecek politikalar geliştireceğiz”

EKTAM işçilerinin greviyle ilgili de konuşan İncirli, sendikalaşmanın anayasal hak olduğunu hatırlattı ve işçilerin iş güvencesiz çalıştırılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı göreve çağıran İncirli, toplu iş sözleşmesi masasının derhal kurulması gerektiğini belirtti. İncirli, CTP’nin özel sektörde sendikalaşmayı teşvik edecek politikaları tüm paydaşlarla geliştireceğini söyledi ve işçi haklarının korunmasının önemini vurguladı.