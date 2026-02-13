Simon Aykut Cuma günü İsrail'e iade ediliyor

Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Simon Aykut'un Cuma günü İsrail'e iade edilmesi bekleniyor.

Son gelişmelere göre, Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunduğu mahkûmiyet hükmünü çeken iş insanı Simon Mistriel Aykut’un Cuma günü İsrail’e iade edilmesi planlanıyor.

Bu adım, İsrail’in Aykut’u cezasının geri kalanını kendi ülkesinde çekmek üzere talep etmesi ve bu talebin Kıbrıs Rum yönetimi tarafından değerlendirilmesi sonucunda gündeme geldi.

İade kararı neden önemli?

Kıbrıs Adalet Bakanlığı, İsrail’in talebinin uluslararası anlaşmalar gereği yerine getirilmesi gerektiğini belirtti. Yetkililer, Aykut’un cezasını İsrail’de çekmesinin hukuki zorunluluk olduğunu ve Kıbrıs’ın bu tür transfer taleplerine uymak zorunda olduğunu açıkladı.