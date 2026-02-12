  • BIST 12433.5
  • Altın 6943.59
  • Dolar 43.6389
  • Euro 51.913
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAGazimağusa’da mühürlü iş yerinin faaliyetine kaçak devam ettiği tespit edildi!

Maliye Bakanlığı’nda e-fatura toplantısı gerçekleştirildi

» »
Maliye Bakanlığı’nda mayıs ayında yürürlüğe girecek e-fatura uygulamasıyla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.
Maliye Bakanlığı’nda e-fatura toplantısı gerçekleştirildi

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın başkanlık ettiği toplantıda paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri hazır bulundu.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantıya Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Sümer Kızıldere, Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay ile Bilgi İşlem personeli de katıldı.

Toplantıda, e-fatura sistemine geçiş süreci ele alınırken, uygulamanın kapsamı ve vergi mükelleflerinin yükümlülüklerine ilişkin bilgi verildi.

Paydaşların görüş ve önerileri değerlendirilerek uygulamanın etkin ve sorunsuz şekilde hayata geçirilmesi için atılacak adımlar da istişare edildi.

Toplantıda teker teker söz alan, uygulamanın kayıt dışılığın azaltılması, işlemlerin hızlanması ve sistemin daha şeffaf hale gelmesi bakımından sektöre katkı sağlayacağını ifade eden temsilciler uygulamanın yürürlük tarihine ilişkin bazı çekinceleri de dile getirdi.

Özellikle teknik altyapı hazırlıkları, yazılım uyarlamaları ve personel eğitimi açısından bazı işletmeler için kısa bir zaman dilimi oluşturabileceği belirtildi.

Temsilciler, sürecin sağlıklı ve sorunsuz ilerleyebilmesi için gerekli tüm çalışmaları tamamlayacaklarını ancak sürenin yeterli olmaması halinde geçiş takviminin yeniden değerlendirilmesinin faydalı olabileceğini ifade etti.

Toplantıda sürecin istişare ve ortak akıl çerçevesinde yürütülmesinin kamu ve özel sektör açısından önemi de vurgulandı.

Mayıs ayında Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe konması planlanan e-fatura uygulamasıyla birlikte, dijital dönüşüm sürecinin güçlendirilmesi ve vergi işlemlerinde şeffaflık ile etkinliğin artırılması hedefleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP'de kongreler mahkemelik oldu! Mahkeme 9 kongreyi iptal etti!12 Şubat 2026 Perşembe 16:36
  • Ektam'da ‘Uzlaşı Kurulu’ toplandı: İşveren tarafı katılmadı12 Şubat 2026 Perşembe 16:08
  • ABD’nin Kıbrıs Büyükelçiliği, Ercan ile ilgili Kıbrıs Türk yetkililerle bir toplantı yapıldı12 Şubat 2026 Perşembe 09:23
  • Tibuk: 65 örgüt afetlerde kaynakların  doğru kullanımına odaklı projeler üretiyor12 Şubat 2026 Perşembe 09:21
  • Tatlısu’da 5 metre uzunluğundaki erkek gagalı balina karaya vurdu!12 Şubat 2026 Perşembe 09:01
  • 2'si çocuk toplam 4 yaralı!11 Şubat 2026 Çarşamba 22:08
  • '1976 Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı' onaylanarak Genel Kurul'a sevk edildi11 Şubat 2026 Çarşamba 20:59
  • Sakarya Belediye Başkanı Alemdar "DAÜ Mezunu değil" tartışması!11 Şubat 2026 Çarşamba 19:46
  • Bay-Sen’den eylem ve grev uyarısı…11 Şubat 2026 Çarşamba 19:37
  • Erdoğan'dan 'Ege ve Doğu Akdeniz' mesajı: Çetrefil ama çözümsüz değil11 Şubat 2026 Çarşamba 18:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti