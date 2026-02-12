  • BIST 12433.5
  • Altın 7126.99
  • Dolar 43.6478
  • Euro 52.0155
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAABD’den vatandaşlarına tekrar “İran’ı hemen terk edin” çağrısı

UBP'de kongreler mahkemelik oldu! Mahkeme 9 kongreyi iptal etti!

» »
UBP'de kongreler mahkemelik oldu! Mahkeme 9 kongre kararını iptal etti!
UBP'de kongreler mahkemelik oldu! Mahkeme 9 kongreyi iptal etti!

Savaşan, 9 mahalle kongresinin mahkeme kararıyla iptal edildiği iddiaları doğru değil açıklaması yaptı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde parti aleyhine açılan davalara ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Savaşan, bazı medya organlarında yer alan “UBP aleyhine karar verildiği ve 9 mahalle kongresinin mahkeme kararıyla iptal edildiği” yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti. Bazı partililer tarafından yapılan “davaları kazandık, haklarımızı geri aldık” şeklindeki açıklamaların da kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

UBP olarak sürece ilişkin doğru ve eksiksiz bilgiyi kamuoyuyla paylaşmayı sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Savaşan, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen 9 köy ve mahalle örgüt başkanlığı seçiminin ardından seçimi kaybeden adaylar tarafından dava açıldığını ve mahkemece geçici ara emirleri verildiğini hatırlattı.

Dava Konusu Olan Seçimler

Dava açılan kongreler şunlar oldu:

  • Lefkoşa İlçesi Hamitköy Örgüt Başkanı Seçimi
  • Mağusa İlçesi Ergenekon Köy Örgütü Başkanı Seçimi
  • Mağusa İlçesi Sakarya Mahalle Örgütü Başkanı Seçimi
  • Mağusa İlçesi Alaniçi Örgüt Başkanı Seçimi
  • Girne İlçesi Dikmen Örgütü Başkanı Seçimi
  • İskele İlçesi Adaçay Köy Örgütü Başkanı Seçimi
  • İskele İlçesi Dipkarpaz Polat Paşa Mahallesi Örgüt Başkanı Seçimi
  • İskele İlçesi Dipkarpaz Ersin Paşa Mahallesi Örgüt Başkanı Seçimi
  • İskele İlçesi Dipkarpaz Sancar Paşa Mahallesi Örgüt Başkanı Seçimi

Savaşan, yargı süreçlerinin partinin kurumsal işleyişini ve iç huzurunu olumsuz etkilediğini, ayrıca mahkemelerin yoğun gündemini gereksiz şekilde meşgul ettiğini belirtti.

MYK ve Parti Meclisi Kararı

Bu çerçevede Parti Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK), UBP Parti Tüzüğü’nün 39. maddesi uyarınca 28 Ocak 2026 tarihinde yaptığı toplantıda, dava konusu olan 9 köy ve mahalle örgüt başkanlığı seçim kongresinin iptaline yönelik tavsiye kararı aldığını kaydeden Savaşan, söz konusu kararın aynı gün Parti Meclisi tarafından Tüzük’ün 34. maddesi kapsamında oy birliğiyle onaylanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Davalar Düşürüldü

Parti Meclisi’nin kararı sonrasında bugün görülen;

  • Mağusa İlçesi Ergenekon Köy Örgütü Başkanı Seçimi,
  • Lefkoşa İlçesi Hamitköy Örgüt Başkanı Seçimi,
  • İskele İlçesi Dipkarpaz Ersin Paşa Mahallesi Örgüt Başkanı Seçimi,
  • Mağusa İlçesi Sakarya Mahalle Örgütü Başkanı Seçimi

ile ilgili davalarda dava konusu ortadan kalktı. Ayrıca davacıların davaları geri çekmesi üzerine mahkeme tarafından düşürülme kararı verildi.

Kalan 5 davanın da duruşma günlerinde davacılar tarafından geri çekilmesinin ve benzer şekilde sonuçlanmasının beklendiği ifade edildi.

“Birlik ve Bütünlük İçinde Yolumuza Devam Ediyoruz”

Savaşan açıklamasında, Ulusal Birlik Partisi’nin birlik ve bütünlüğünü koruyarak yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Süreçlerin hukuk çerçevesinde ve parti tüzüğü doğrultusunda yürütüldüğünü vurgulayan Savaşan, güçlü kurumsal yapı ile halka hizmet etmeyi sürdürmenin temel hedefleri olduğunu kaydetti.

Mezkûr davaların ortadan kalkmasıyla birlikte, ilgili mahalle örgüt başkanlarının yenilenme sürecinin de parti tüzüğü ve yetkili organların takdiri doğrultusunda belirleneceği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2'si çocuk toplam 4 yaralı!11 Şubat 2026 Çarşamba 22:08
  • '1976 Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı' onaylanarak Genel Kurul'a sevk edildi11 Şubat 2026 Çarşamba 20:59
  • Sakarya Belediye Başkanı Alemdar "DAÜ Mezunu değil" tartışması!11 Şubat 2026 Çarşamba 19:46
  • Bay-Sen’den eylem ve grev uyarısı…11 Şubat 2026 Çarşamba 19:37
  • Erdoğan'dan 'Ege ve Doğu Akdeniz' mesajı: Çetrefil ama çözümsüz değil11 Şubat 2026 Çarşamba 18:57
  • CTP'den Ünal Üstel hükümetine "güvensizlik önergesi" hazırlığı11 Şubat 2026 Çarşamba 15:44
  • Greve BOYKOT ekleniyor... Pepsi ürünleri boykot ediliyor...11 Şubat 2026 Çarşamba 10:56
  • Yer yer sağanak yağmur yağacak11 Şubat 2026 Çarşamba 09:59
  • Tıp-İş greve bugün de devam edecek11 Şubat 2026 Çarşamba 09:54
  • CTP’li Ongun Talat’tan Sert İddia: “Seçimden Kaçıyorlar Çünkü Aile Yerleştirme İşleri Henüz Bitmedi!”10 Şubat 2026 Salı 21:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti