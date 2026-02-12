UBP'de kongreler mahkemelik oldu! Mahkeme 9 kongreyi iptal etti!

UBP'de kongreler mahkemelik oldu! Mahkeme 9 kongre kararını iptal etti!

Savaşan, 9 mahalle kongresinin mahkeme kararıyla iptal edildiği iddiaları doğru değil açıklaması yaptı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde parti aleyhine açılan davalara ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Savaşan, bazı medya organlarında yer alan “UBP aleyhine karar verildiği ve 9 mahalle kongresinin mahkeme kararıyla iptal edildiği” yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti. Bazı partililer tarafından yapılan “davaları kazandık, haklarımızı geri aldık” şeklindeki açıklamaların da kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

UBP olarak sürece ilişkin doğru ve eksiksiz bilgiyi kamuoyuyla paylaşmayı sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Savaşan, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen 9 köy ve mahalle örgüt başkanlığı seçiminin ardından seçimi kaybeden adaylar tarafından dava açıldığını ve mahkemece geçici ara emirleri verildiğini hatırlattı.

Dava Konusu Olan Seçimler

Dava açılan kongreler şunlar oldu:

Lefkoşa İlçesi Hamitköy Örgüt Başkanı Seçimi

Mağusa İlçesi Ergenekon Köy Örgütü Başkanı Seçimi

Mağusa İlçesi Sakarya Mahalle Örgütü Başkanı Seçimi

Mağusa İlçesi Alaniçi Örgüt Başkanı Seçimi

Girne İlçesi Dikmen Örgütü Başkanı Seçimi

İskele İlçesi Adaçay Köy Örgütü Başkanı Seçimi

İskele İlçesi Dipkarpaz Polat Paşa Mahallesi Örgüt Başkanı Seçimi

İskele İlçesi Dipkarpaz Ersin Paşa Mahallesi Örgüt Başkanı Seçimi

İskele İlçesi Dipkarpaz Sancar Paşa Mahallesi Örgüt Başkanı Seçimi

Savaşan, yargı süreçlerinin partinin kurumsal işleyişini ve iç huzurunu olumsuz etkilediğini, ayrıca mahkemelerin yoğun gündemini gereksiz şekilde meşgul ettiğini belirtti.

MYK ve Parti Meclisi Kararı

Bu çerçevede Parti Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK), UBP Parti Tüzüğü’nün 39. maddesi uyarınca 28 Ocak 2026 tarihinde yaptığı toplantıda, dava konusu olan 9 köy ve mahalle örgüt başkanlığı seçim kongresinin iptaline yönelik tavsiye kararı aldığını kaydeden Savaşan, söz konusu kararın aynı gün Parti Meclisi tarafından Tüzük’ün 34. maddesi kapsamında oy birliğiyle onaylanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Davalar Düşürüldü

Parti Meclisi’nin kararı sonrasında bugün görülen;

Mağusa İlçesi Ergenekon Köy Örgütü Başkanı Seçimi,

Lefkoşa İlçesi Hamitköy Örgüt Başkanı Seçimi,

İskele İlçesi Dipkarpaz Ersin Paşa Mahallesi Örgüt Başkanı Seçimi,

Mağusa İlçesi Sakarya Mahalle Örgütü Başkanı Seçimi

ile ilgili davalarda dava konusu ortadan kalktı. Ayrıca davacıların davaları geri çekmesi üzerine mahkeme tarafından düşürülme kararı verildi.

Kalan 5 davanın da duruşma günlerinde davacılar tarafından geri çekilmesinin ve benzer şekilde sonuçlanmasının beklendiği ifade edildi.

“Birlik ve Bütünlük İçinde Yolumuza Devam Ediyoruz”

Savaşan açıklamasında, Ulusal Birlik Partisi’nin birlik ve bütünlüğünü koruyarak yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Süreçlerin hukuk çerçevesinde ve parti tüzüğü doğrultusunda yürütüldüğünü vurgulayan Savaşan, güçlü kurumsal yapı ile halka hizmet etmeyi sürdürmenin temel hedefleri olduğunu kaydetti.

Mezkûr davaların ortadan kalkmasıyla birlikte, ilgili mahalle örgüt başkanlarının yenilenme sürecinin de parti tüzüğü ve yetkili organların takdiri doğrultusunda belirleneceği bildirildi.