Sağlıkta grev 5. gününde

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, yapılan genel grevlere rağmen Sağlık Bakanlığı’ndan olumlu yanıt alınmadığını kaydederek, grevlerinin bugün de devam ettiğini açıkladı.

Tıp-İş, yapılan genel greve rağmen Sağlık Bakanlığı’ndan olumlu bir dönüş olmaması nedeniyle 12 Şubat 2026’da 07.45-15.30 saatleri arasında, acil servisler, yoğun bakım, hemodiyaliz, kemoterapi ve yatılı servisler hariç tüm birimlerde grev yapılacağını duyurdu.

Sendika tarafından yapılan duyuruda, grevin acil servisler, yoğun bakım, hemodiyaliz, kemoterapi ve yatılı servisler hariç tüm birimlerde uygulanacağı belirtildi.

Açıklama, “Kamuoyuna duyurulur” ifadeleriyle son buldu.