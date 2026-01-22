Hakan Dinçyürek: Sağlıkta tam mesai Şubat ayından itibaren başlıyor

Tatlısu Sağlık Merkezi açılışında konuşan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sağlık hizmetinde tam mesaiyi duyurdu. Dinçyürek, bununla birlikte sağlıkta herkesin şikayetçi olduğu iş saatleri sıkıntısının çözülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Türkiye'nin de desteğiyle milyonlarca TL'lik cihazların envantere katıldığını vurgulayan Dinçyürek, sağlıkta hizmeti daha etkin sunabilmek için bunun yetmeyeceğini söyledi. Herkesin, hastanelerde verilen hizmetin süresinden şikayetçi olduğunu belirten Dinçyürek, Şubat ayından itibaren sağlıkta tam mesai modelinin hayata geçirileceğini duyurdu. "Kamuda mesai ne ise, sağlıkta herkes için anlamı odur" diyen Dinçyürek, bu anlamda yasal düzenlemeye gerek olmayacağını ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel'in "kamuda mesaiye gerekli özen gösterilecek gereken yapılacak" dediğini ifade eden Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı olarak bu direktifi aldıklarını ve gereğini yaptıklarını belirtti. Dinçyürek, "Şubat ayından itibaren, hastanelerde ve sağlık merkezlerinde yasal mesai süresi neyse hizmet o sürede devam edecektir" diyerek tek hedefin halka daha iyi ve erişilebilir bir sağlık hizmeti sunmak olduğunu kaydetti.