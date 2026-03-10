  • BIST 12433.5
CTP heyeti İskele'de kapalı pazar yerini ve bölge esnafını ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet, İskele’de kapalı pazar yerini ve bölge esnafını ziyaret etti.
CTP heyeti İskele’de kapalı pazar yerini ve bölge esnafını ziyaret etti

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, ziyarette İncirli’ye CTP Milletvekilleri Biray Hamzaoğulları ve Fide Kürşat ile İskele İlçesi Örgüt Başkanı Hüseyin Öztörel eşlik etti. Program kapsamında heyet, bölge esnafını gezerek yurttaşlarla bir araya geldi.

İskele Kapalı Pazar Yeri’nde tezgâhları dolaşan ve pazarcılarla görüşen Sıla Usar İncirli, esnafın yaşadığı sorunları ve talepleri dinleyerek ekonomik koşulların üretim ve satış üzerindeki etkilerine ilişkin bilgi aldı. Pazar alışverişi için alanda bulunan vatandaşlarla da sohbet eden İncirli, hayat pahalılığı ve artan yaşam maliyetlerinin günlük yaşam üzerindeki etkilerine ilişkin sohbet etme fırsatı buldu.

Ardından İskele bölgesindeki esnafı da ziyaret eden İncirli, esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıları dinledi. Sıla Usar İncirli, özellikle artan maliyetler, alım gücündeki düşüş ve küçük işletmelerin karşı karşıya kaldığı zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, üretimin ve küçük işletmelerin ayakta kalabilmesi için destekleyici politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

