İskele Belediyesi'nden Kadınlar Günü kutlaması

İskele Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İskele merkez ve bağlı 21 köyde yaşayan kadınlara lavanta paketleri dağıttı.
İskele Belediyesi'nden Kadınlar Günü kutlaması

İskele Belediyesi personeli 6-7 Mart tarihlerinde İskele ve köylerini ziyaret ederek, lavanta paketlerini kadınlara ulaştırdı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, dört bin adet lavanta paketinde, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun, “kadınlar gününüz kutlu olsun” yazılı mesajı da yer aldı.

İskele Belediyesi’nde mesai yapan kadın personele ise hediye çekleri, İskele Belediyesi İdari Amiri Gülgün Dargın tarafından takdim edildi.

