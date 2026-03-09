  • BIST 12433.5
İran Savaşı'nda 10'uncu gün

İran Savaşı’nda 10’uncu gün

» »
İsrail ve ABD’nin İran’a başlattığı saldırılar 10. gününde. İran’ın yeni dini lideri öldürülen Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney oldu.
İran Savaşı’nda 10’uncu gün

Gece boyunca çatışmalar devam etti.

İRAN, BAHREYN’İN PETROL RAFİNERİLERİNİ VURDU

İran, Bahreyn’in ana petrol rafinerisi BAPCO’yu vurdu. İran’ın İHA’larla saldırı düzenlediği belirtilirken rafineriden dumanlar yükseldiği belirtildi. BAPCO’nun rafinerisinin Bahreyn’in ana petrol rafinerisi olduğu belirtiliyor.

SAVAŞTA 10 GÜN GERİDE KALDI… TRUMP: SON SÖZ BENİM OLACAK

ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan savaşta 10 gün geride kaldı. 10. güne girilirken İran yeni dini liderinin Mücteba Hamaney olduğunu açıkladı. Gece boyunca saldırılar sürerken İsfahan ve Beyrut, İsrail tarafından saldırıya uğradı. ABD Başkanı Trump, “Biz saldırmasaydık İran İsrail’i yok edecekti” iddiasını tekrar etti. Trump, “İran savaşını bitirmek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak kararımız olacak.” dedi. Netanyahu’nun katkısı olacağını ama son sözün kendisine ait olacağını söyledi.

