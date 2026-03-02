Uçuş iptalleri sürüyor: 'Havacılık endüstrisi derin bir şekilde etkilenecek'

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş nedeniyle Ortadoğu uçuşlarını iptal etmeye devam ediyor.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'un verilerine göre bölge çapında günlük dört bin civarında uçuş iptal ediliyor.

İptaller dünya genelinde yüzbinlerce yolcuyu etkiliyor.

BBC Ekonomi Muhabiri Theo Leggett'e konuşan Flightradar24 İletişim Direktörü Ian Petchenik, "Kriz uzadıkça rötarlar ve aksamalar da artacak" diyor ve ekliyor:

"Havacılık endüstrisi bundan derin bir şekilde etkileniyor."

Flightradar24'ün 2 Mart sabahındaki verilerine göre tüm dünyadan Katar'a uçuşların %79'u iptal edildi.

Bu oran Birleşik Arap Emirlikleri için %71, İsrail için %81, Bahreyn içinse %92 oldu.

Türkiye'de de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2 Mart'ta yaptığı açıklamada Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne planlanan uçuşların 3 Mart'a kadar iptal edildiğini söyledi.