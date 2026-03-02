  • BIST 12433.5
Uçuş iptalleri sürüyor: 'Havacılık endüstrisi derin bir şekilde etkilenecek'

» »
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş nedeniyle Ortadoğu uçuşlarını iptal etmeye devam ediyor.
Uçuş takip sitesi Flightradar24'un verilerine göre bölge çapında günlük dört bin civarında uçuş iptal ediliyor.

İptaller dünya genelinde yüzbinlerce yolcuyu etkiliyor.

BBC Ekonomi Muhabiri Theo Leggett'e konuşan Flightradar24 İletişim Direktörü Ian Petchenik, "Kriz uzadıkça rötarlar ve aksamalar da artacak" diyor ve ekliyor:

"Havacılık endüstrisi bundan derin bir şekilde etkileniyor."

Flightradar24'ün 2 Mart sabahındaki verilerine göre tüm dünyadan Katar'a uçuşların %79'u iptal edildi.

Bu oran Birleşik Arap Emirlikleri için %71, İsrail için %81, Bahreyn içinse %92 oldu.

Türkiye'de de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2 Mart'ta yaptığı açıklamada Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne planlanan uçuşların 3 Mart'a kadar iptal edildiğini söyledi.

Uraloğlu İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e uçuşlarınsa 6 Mart'a kadar iptal edildiğini söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'daki uluslararası havalimanında Türk Hava Yolları ve Pegasus'a ait birer uçağın mahsur kaldığını açıklayan Uraloğlu, hava sahalarının açılmasıyla birlikte bu uçakların yolcuları Türkiye'ye getirmeye devam edeceğini ekledi.

Uçağı iptal edilenler ne yapmalı?

Havayolları, uçuşları iptal edilenlere çeşitli haklar veriyor.

Örneğin Türk Hava Yolları yolculara iade veya değişim hakkı tanıyor.

Bunlar için yolcuların havayollarıyla iletişime geçmesi gerekiyor.

Söz konusu ülkelerde mahsur kalan kişilerinse, havayolları kendileriyle iletişime geçene kadar havalimanına gitmesi tavsiye edilmiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates, uçuşlar başlayınca önceliği 28 Şubat'tan bu yana uçağı iptal edilen kişilere vereceklerini, bu kişilere bilgi vererek havalimanına davet edeceklerini, öncesinde kimsenin havalimanına gitmemesi gerektiğini duyurdu.

Katar Havayolları da 3 Şubat sabahı bu konuda bir güncelleme paylaşacaklarını, Katar'da mahsur kalan yolcuların son bilgileri internet sitelerinden alabileceklerini açıkladı.

