Yunanistan, artan gerilim üzerine Güney Kıbrıs’a fırkateyn ve F-16 gönderiyor

Atina yönetimi, Güney Kıbrıs’a yönelik “sebepsiz saldırılar” sonrası iki fırkateyn ve iki F-16 sevk edeceğini açıkladı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ise RAF Akrotiri’ye yönelen iki İHA’nın düşürüldüğünü bildirdi

Yunanistan, Doğu Akdeniz’de artan güvenlik gerilimi nedeniyle Güney Kıbrıs’a iki fırkateyn ve iki F-16 savaş uçağı gönderecek. Açıklamayı Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias yaptı.

Kathimerini'nin haberine göre Dendias, “Kıbrıs topraklarına yönelik sebepsiz saldırıların ardından Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin savunmasına her türlü katkıyı sağlayacaktır” dedi. Atina’nın, Kıbrıs topraklarında gerçekleşen tehdit ve “yasa dışı eylemlere” karşı Lefkoşa ile koordinasyon içinde hareket edeceğini belirtti.

Dendias, Salı günü Güney Kıbrıs’a gideceğini açıkladı. Ziyarette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Choupis de yer alacak. Heyetin, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides ve Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile görüşmesi bekleniyor.

Güney Kıbrıs hükümet sözcüsü ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, RAF Akrotiri üssüne yönelen iki insansız hava aracının “başarıyla engellendiğini” duyurdu. Olayın, üsse düzenlenen başka bir İHA saldırısından saatler sonra meydana geldiği belirtildi.

Aynı gün, Baf Havalimanı’ndaki yolcu terminali de radarda şüpheli bir cisim tespit edilmesi üzerine tahliye edildi. Haberi Güney Kıbrıs devlet televizyonu duyurdu.

Ne olmuştu?

Paphos International Airport Pazartesi sabahı insansız hava aracı (İHA) alarmı nedeniyle tahliye edildi. Havalimanı çevresindeki hava sahası geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, adanın batısına doğru ilerleyen bir İHA tespit edildiğini açıkladı.

İlk etapta hedefin RAF Akrotiri olduğu değerlendirildi. Daha sonra şüpheli hava aracının Baf yakınındaki “Andreas Papandreou” hava üssüne yöneldiği bildirildi. Herhangi bir isabet teyit edilmedi.

Olay, Orta Doğu’daki çatışmaların Doğu Akdeniz’e sıçrayabileceği yönündeki kaygıları artırdı. Yabancı büyükelçilikler acil güvenlik uyarıları yayımladı. Güney Kıbrıs makamları, önlemlerin sivilleri korumayı amaçladığını ve paniği önlemeye dönük olduğunu vurguladı.

Güvenlik birimleri, birkaç gün önce RAF Akrotiri’ye düzenlenen ve doğrulanan İHA saldırısının ardından teyakkuz seviyesini yüksek tutuyor. Savunma hazırlıklarının artırıldığı belirtildi.