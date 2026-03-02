EasyJet'in İngiltere-Kıbrıs uçuşları Perşembe gününe kadar iptal

EasyJet, İngiltere-Kıbrıs arası tüm uçuşlarını Perşembe gününe kadar iptal etti.

EasyJet, Kıbrıs ile Birleşik Krallık arasındaki tüm uçuşlarını Perşembe gününe kadar iptal etti. Kararın, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle alınan operasyonel önlemler kapsamında uygulandığı öğrenildi.

Havayolu şirketi normal şartlarda Larnaka Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick’e, Pafos Uluslararası Havalimanı’ndan ise hem Gatwick hem de Manchester’a düzenli seferler gerçekleştiriyordu. Şirketin Berlin uçuşlarının ise şu aşamada iptallerden etkilenmediği bildirildi.

Bölgedeki Çatışmalar Uçuşları Etkiliyor

easyJet dışında da Kıbrıs’a gidiş-dönüş uçuşlarında iptaller artmaya devam ediyor. Pazartesi günü Larnaka’ya yapılması planlanan ve iptal edilen seferler arasında şu uçuşlar yer aldı:

Tel Aviv’den Tus Airways, Aegean Airlines ve Sundor uçuşları

Zürih’ten Edelweiss Air seferi

Hayfa’dan Air Haifa uçuşu

Münih’ten Lufthansa seferleri

Viyana’dan Austrian Airlines uçuşları

Tel Aviv, Dubai ve Beyrut’tan Cyprus Airways seferleri

Larnaka’dan Kalkışlarda da İptaller

Larnaka çıkışlı iptal edilen uçuşlar arasında ise:

Emirates’in Malta uçuşu

Aegean, Tus Airways, Cyprus Airways ve Sundor’un Tel Aviv seferleri

Qatar Airways’in Doha uçuşu

Edelweiss’ın Zürih, Lufthansa’nın Münih, Air Haifa’nın Hayfa ve Austrian Airlines’ın Viyana bağlantılı uçuşları yer aldı.

Cyprus Airways ayrıca Beyrut ve Dubai’ye yönelik giden seferlerini de iptal etti.

Pafos’ta Durum

Pafos Havalimanı’nda ise pazartesi günü gidiş-dönüş seferlerde yalnızca easyJet uçuşlarının iptal edildiği belirtildi.

Bölgedeki güvenlik gelişmelerine bağlı olarak önümüzdeki günlerde uçuş programlarında yeni değişiklikler yapılabileceği ifade ediliyor.