EasyJet'in İngiltere-Kıbrıs uçuşları Perşembe gününe kadar iptal

EasyJet, Kıbrıs ile Birleşik Krallık arasındaki tüm uçuşlarını Perşembe gününe kadar iptal etti. Kararın, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle alınan operasyonel önlemler kapsamında uygulandığı öğrenildi.
Havayolu şirketi normal şartlarda Larnaka Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick’e, Pafos Uluslararası Havalimanı’ndan ise hem Gatwick hem de Manchester’a düzenli seferler gerçekleştiriyordu. Şirketin Berlin uçuşlarının ise şu aşamada iptallerden etkilenmediği bildirildi.
Bölgedeki Çatışmalar Uçuşları Etkiliyor
easyJet dışında da Kıbrıs’a gidiş-dönüş uçuşlarında iptaller artmaya devam ediyor. Pazartesi günü Larnaka’ya yapılması planlanan ve iptal edilen seferler arasında şu uçuşlar yer aldı:
Tel Aviv’den Tus Airways, Aegean Airlines ve Sundor uçuşları
Zürih’ten Edelweiss Air seferi
Hayfa’dan Air Haifa uçuşu
Münih’ten Lufthansa seferleri
Viyana’dan Austrian Airlines uçuşları
Tel Aviv, Dubai ve Beyrut’tan Cyprus Airways seferleri
Larnaka’dan Kalkışlarda da İptaller
Larnaka çıkışlı iptal edilen uçuşlar arasında ise:
Emirates’in Malta uçuşu
Aegean, Tus Airways, Cyprus Airways ve Sundor’un Tel Aviv seferleri
Qatar Airways’in Doha uçuşu
Edelweiss’ın Zürih, Lufthansa’nın Münih, Air Haifa’nın Hayfa ve Austrian Airlines’ın Viyana bağlantılı uçuşları yer aldı.
Cyprus Airways ayrıca Beyrut ve Dubai’ye yönelik giden seferlerini de iptal etti.
Pafos’ta Durum
Pafos Havalimanı’nda ise pazartesi günü gidiş-dönüş seferlerde yalnızca easyJet uçuşlarının iptal edildiği belirtildi.
Bölgedeki güvenlik gelişmelerine bağlı olarak önümüzdeki günlerde uçuş programlarında yeni değişiklikler yapılabileceği ifade ediliyor.
