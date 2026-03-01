Larnaka ve Baf’ta 48 uçuş iptal edildi

  • BIST 12433.5
Cyprus Mail haberine göre, Larnaka ve Baf Havalimanları İşletmecisi Hermes Şirketi, Kıbrıs ile Orta Doğu arasındaki toplam 48 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.
Cyprus Mail haberine göre, Larnaka ve Baf Havalimanları İşletmecisi Hermes Şirketi, Kıbrıs ile Orta Doğu arasındaki toplam 48 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

İptal edilen uçuşların 36’sının Larnaka Havalimanı’ndan gidiş-dönüş, 12’sinin ise Baf Havalimanı bağlantılı olduğu belirtildi. Söz konusu uçuşların İsrail ve Orta Doğu’daki diğer ülkelere yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Havalimanı işletmecisi, diğer tüm uçuşların planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi. Yolculara, havalimanına gitmeden önce havayolu şirketleri veya seyahat acenteleri ile iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

