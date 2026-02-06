  • BIST 12433.5
Larnaka Hastanesi kadınlar tuvaletinde askeri silah mermisi bulundu

Larnaka Genel Hastanesi kadınlar tuvaletinde bir miktar askeri silah mermisi bulunduğu bildirildi.
Larnaka Hastanesi kadınlar tuvaletinde askeri silah mermisi bulundu

Haravgi ve Fileleftheros’un haberine göre, geçen Çarşamba günü tuvalete, temizlik amacıyla giren hizmetli tarafından naylon poşet içerisinde çeşitli çap ve kalibrelerde 20 adet canlı mermi bulundu.

Polis askeri silahlara ait oldukları belirtilen mermilerin Vuda atış alanından TNT tipi patlayıcıların çalınmasıyla mı ilgili olduğunu yoksa hastanenin tam karşısında bulunan RMMO acemi er kampından mı geldiğini araştırıyor.

