Fidias'a AB Savcılığı soruşturma başlattı: AB fonuyla parti verdiği öne sürüldü

Rum AP Milletvekili ve sosyal medya fenomeni Fidias Panayotu’nun, AB kaynaklarını kişisel harcamaları için kullandığı iddiasıyla AB Savcılığı tarafından soruşturma altına alındığı bildirildi.
Rum AP Milletvekili ve tanınmış sosyal medya fenomeni Fidias Panayotu hakkında AB Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Politis gazetesi, AB Yolsuzlukları Önleme Birimi’ne yaklaşık iki ay önce yapılan bir şikayette, Rum AP Milletvekili Fidias Panayotu’nun AB kaynaklarını kişisel harcamaları için kullandığının iddia edildiğini, bunun üzerine AB Savcılığının soruşturma başlattığını yazdı.

Habere göre iddia sahipleri, Fidias’ın Limasol’da aylık kirası 5-6 bin Euro olan bir villa kiralayarak, burayı ofisi olarak gösterdiğini ancak bu evi parti vermek amaçlı zaman zaman kullandığını belirterek, bazı deliller de sundular.

Bu delillerin ardından AB Yolsuzlukları Önleme Birimi’nin araştırma gerçekleştirdiğini ve delilleri AB Savcılığına gönderdiğini aktaran gazete, Fidias’ın ise bu konudaki iddialara, önümüzdeki günlerde bir video yayınlayarak yanıt vereceğini söylediğini belirtti.

