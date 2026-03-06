  • BIST 12433.5
YKP’nin 16. Kurultayı 7 Mart’ta

YKP’nin 16. Kurultayı yarın, 7 Mart Cumartesi günü saat 14.30’da Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nda (KTOEÖS) toplanacak.
YKP'nin 16. Kurultayı 7 Mart'ta

Kurultay gündeminde Parti Meclisi raporunun ve mali raporunun aklanması ile Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu organlarının seçimi var.

YKP Sekretaryası tarafından yapılan açıklamada, YKP’nin 1989 yılında yola çıkarken “vilayetleştirmeye hayır” sloganını kullanmış, “talimatla yönetilmeye hayır, bu memleket bizim, biz yöneteceğiz.” dediği hatırlatıldı ve “Bugün bu sloganlar hâlâ günceldir. Bugün yapılacak mücadelenin de özü bu sloganlar olmalıdır.” denilerek kurultayın da bu çerçevede toplanacağı vurgulandı.

“YKP, 37 yıldır eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için; enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, antimilitarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü bir mücadele de veriyor, bu mücadeleyi de ileri taşımada kararlıdır.” denilen açıklamada, Kurultay 16. Toplantısı’nın da bu ilkeler çerçevesinde örgütlülüğün güçlendirilmesi, Kıbrıs’ta federasyon temelli bir çözüm bulunması, işgallerin ve sömürgeciliğin son bulması, emperyalizme karşı mücadelenin ileri taşınması amacı taşıdığı da belirtildi.

Kurultaya ayrıca tüm basın yayın organları da davet edildi.

