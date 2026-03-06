  • BIST 12433.5
Bu hafta sonu hava nasıl olacak?

Bugün ve yarın yer yer sağanak, pazar sabah saatlerinde ise don olayı bekleniyor.
Bu hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, 5-11 Mart tarihleri arasında periyodun ilk günü yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler az bulutlu veya parçalı bulutlu olacak. Pazar sabah saatlerinde ise yer yer don olayı yaşanacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Yarın fırtına bekleniyor

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ise yer yer fırtınamsı şeklinde esecek.

