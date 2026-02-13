  • BIST 12433.5
Yarına kadar sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarına kadar sağanak yağmur ve fırtınanın beklendiğini duyurdu.
Yarına kadar sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugün havanın çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Yarın ise hava parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer hafif sağanak yağmurlu, zamanla az bulutlu olacak.

Pazar günü itibarıyla havanın parçalı bulutlu devam etmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece, pazar ve pazartesi günleri ise 22-25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, bugün ve yarın ise fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

