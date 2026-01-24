  • BIST 12433.5
Dağyolu'nda sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma

Dağyolu'nda sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma

Girne-Değirmenlik (Dağyolu) ana yolunun zirve kısmında oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalıyor.
Dağyolu’nda sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma

Girne-Değirmenlik (Dağyolu) ana yolunun zirve kısmında oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalıyor.

Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.

