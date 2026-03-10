  • BIST 12433.5
Bugün ve yarın sabah saatlerinde yer yer don olayı bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın sabah saatlerinde yer yer don olayı beklendiğini duyurdu.
Bugün ve yarın sabah saatlerinde yer yer don olayı bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin, 10–16 Mart tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, iç kesimlerde ve sahillerde en yüksek hava sıcaklığı18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Bölge, periyodun ilk yarısında yüksek basınç sistemi, ikinci yarısında ise alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre hava; genellikle az bulutlu, Perşembe gününden itibaren parçalı ve çok bulutlu olacak.

Rüzgâr, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; Perşembe günü ise yer yer fırtınamsı rüzgâr şeklinde esecek.

