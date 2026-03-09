T.C. MSB’den KKTC’ye Gelen F-16’lar Sonrası Mesaj: “Kardeşimiz İçin Geldik!”

T.C. Millî Savunma Bakanlığı, 6 adet F-16 Fighting Falcon savaş uçağının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmesinin ardından dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Bakanlık, resmi hesabından yaptığı paylaşımda “Kardeşimiz için geldik!” ifadelerini kullanarak Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü bağa vurgu yaptı. Paylaşımda Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’ların KKTC semalarında gerçekleştirdiği uçuşlara ait görüntülere de yer verildi.

MSB’nin mesajı, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve bölgedeki istikrar için her zaman yanında olduğuna yönelik güçlü bir destek ve dayanışma vurgusu olarak değerlendirildi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.