  • BIST 12433.5
  • Altın 7231.35
  • Dolar 44.0845
  • Euro 50.887
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİran Savaşı’nda 10’uncu gün

Gürkut: Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi başhekimsiz yönetilemez

» »
“Sağlık sistemi geçici görevlendirmelerle değil, planlama ile yönetilir”
Gürkut: Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi başhekimsiz yönetilemez

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Özlem Gürkut, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde başhekimlik kadrosunun uzun süredir boş olduğunu belirterek, bu kadronun ivedilikle doldurulması ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin bilimsel planlama ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.

TIP-İŞ Başkanı Özlem Gürkut, yaptığı yazılı açıklamada, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin ülkenin sağlık sisteminin en kritik birimlerinden biri olduğunu ve kuruluş yasasında görev ve sorumlulukların açık şekilde tanımlandığını kaydetti.

Gürkut, dairenin görevinin “Gelecek kuşakların sağlıklı yetişmelerini sağlamak için gerekli tüm koruyucu ve temel sağlık hizmetleri ile ilk basamak tedavi edici hizmetleri içeren planları hazırlamak, yürütmek ve denetlemek.” olduğunu belirtti.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin teşkilat yapısında yer alan Başhekimlik kadrosunun uzun süredir boş bırakıldığını söyleyen Gürkut, bunu “ciddi bir kurumsal eksiklik” olarak değerlendirdi.

Bugün Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren yaklaşık 70 hekimin çok büyük bölümünün sözleşmeli statüde veya mecburi hizmet yükümlüsü olarak çalıştırıldığını belirten Gürkut, bu güvencesiz istihdam modelinin hekimlerin mesleki bağımsızlığını zedelediğini ve hak arama süreçlerinde sürekli bir baskı ve tehdit mekanizması olarak kullanıldığını savundu.

“Sağlık sistemi geçici görevlendirmelerle değil, planlama ile yönetilir”

Gürkut, “Öte yandan Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık merkezlerinde kadrolu olarak uzun yıllardır görev yapan hekimler, sağlık merkezlerinin idari ve tıbbi sorumluluğunu taşımaları gerekirken siyasi kararlarla kadrolu oldukları merkezlerden alınarak farklı yerlere geçici görevlendirmelerle gönderilmektedir. Bu uygulamalar birinci basamak sağlık hizmetlerinin kurumsal yapısını zayıflatmakta, hizmet sürekliliğini bozmakta ve sağlık hizmetlerinin planlı yürütülmesini engellemektedir.” dedi.

Temel sağlık hizmetlerinin temel amacının koruyucu hekimlik olduğunu vurgulayan Gürkut, “Buna rağmen son dönemde, normalde daire teşkilat kadrolarında yer almayan dahiliye uzmanları geçici statülerle sağlık ocaklarında görevlendirilmekte; aynı hekimler hastanelerdeki uzman eksikliği gerekçesiyle nöbet tutmak üzere hastanelere gönderilmektedir. Bu durum sağlık hizmetlerinin planlı ve rasyonel şekilde yürütülmediğini açıkça göstermektedir. Sağlık sistemi geçici görevlendirmelerle değil, planlama ile yönetilir.” ifadelerini kullandı.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi gibi toplum sağlığının geleceğini doğrudan ilgilendiren bir kurumda başhekimlik makamının boş bırakılmasının sağlık hizmetlerinin bilimsel ve tıbbi temellerden uzaklaştırılması anlamına geldiğini kaydeden Gürkut, başhekimlik kadrosunun derhal doldurulmasını ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin bilimsel planlama ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını istedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sağlıkta grev 5. gününde12 Şubat 2026 Perşembe 10:12
  • Sigarayı Bırakma Polikliniği 17 Şubat’ta Hizmete Başlayacak12 Şubat 2026 Perşembe 09:34
  • Dinçyürek doktorları hedefe koydu! "750 Bin TL alıp çalışmadıklarını ima etti!"09 Şubat 2026 Pazartesi 11:52
  • Hekimler 140 Bin TL'ye çalışıyor09 Şubat 2026 Pazartesi 11:45
  • Hekimler bugün de grevde09 Şubat 2026 Pazartesi 09:59
  • O ürünler geri çağrıldı08 Şubat 2026 Pazar 10:58
  • HPV Aşısı Uygulaması Duyurusu26 Ocak 2026 Pazartesi 12:53
  • Hindistan Nipah virüsünü kontrol için harekete geçti26 Ocak 2026 Pazartesi 10:24
  • Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nden Numil markalı ürünler için vatandaşlara çağrı26 Ocak 2026 Pazartesi 09:38
  • Karabiber ve zeytinyağı gıdaları nasıl daha besleyici hale getiriyor?25 Ocak 2026 Pazar 16:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti