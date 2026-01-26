Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nden Numil markalı ürünler için vatandaşlara çağrı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak, Numil markalı bazı ürünler hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği duymuş bulunmaktayız.

Numil ürünleri ile ilgili olarak, bebek mamalarına yönelik güncellenen kılavuz doğrultusunda, geri çekilmesine karar verilen ürünlere ilişkin bilginin tarafımıza ulaşmasının hemen ardından, Dairemiz tarafından ana tedarikçi firma ile iş birliği içerisinde gerekli denetim ve kontroller başlatılmıştır.

İlk aşamada yapılan incelemelerde, bildirilen lot numaralarına ait ürünler tespit edilmiş; birçok perakende satış noktasından ürünler toplatılmış olup, toplatma işlemleri devam etmektedir. Lot numaraları aşağıda yer alan ürünlerin, vatandaşlarımız tarafından kullanılmaması önemle rica olunur.

Dairemiz, ana tedarikçi firma ile iş birliği içinde süreci yakından takip etmekte olup, güncel bilgileri kamuoyu ile düzenli olarak paylaşmaya devam edecektir.

Saygıyla kamuoyunun bilgisine sunulur.

Aptamil Pronutra 1 – 350 gr

Parti No: 111511196

STT: 09.11.2026

Aptamil Pronutra 1 – 350 gr

Parti No: 111501521

STT: 08.10.2026