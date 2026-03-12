Lefkoşa Belediye Orkestrası 35. Yılında Sanatseverlere Baharda Caz Keyfi Yaşattı

Konser sonunda konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediyenin güçlenen ekonomik yapısıyla birlikte LTB Tiyatro Projesi 2. Etap Yapım İşleri İhalesi’ne öz kaynaklarla çıkıldığının müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da gerçekleşen konserde, şef Murat Menket yönetimindeki orkestraya solistler Hüseyin Altan ve Ezgi Akgürgen eşlik etti. Gecede konuk sanatçılar Erhan Erbelger ve Kadir Evre de performanslarıyla yer aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Douce Ambiance, Just Friends ve The Days of Wine and Roses gibi cazın seçkin eserleri seslendirildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konser sonunda yaptığı konuşmada kamusal kültür-sanat hizmeti alanında hem ülkenin hem de başkent Lefkoşa’nın gururu olan ve 35. yılını kutlayan LBO’nun Bahar Caz Konseri'ni müthiş bir keyifle izlediklerini kaydetti.

“Ekonomik yapısı güçlenen belediyemiz, artık kendi kültür-sanat merkezlerini yapacak konuma geldi. Öz kaynaklarımız ile LTB Tiyatro Projesi 2. Etap Yapım İşleri İhalesi’ne çıktık”

Başkan Harmancı, “Bu ülke kendi kültür-sanat binalarını da yapacak konumdadır. LTB olarak bunun bir örneğine 2026 yılında imza atacağız. Ekonomik yapısı güçlenen belediyemiz, artık kendi kültür-sanat merkezlerini yapacak konuma geldi. Öz kaynaklarımız ile tamamlayacağımız LTB Tiyatro Projesi 2. Etap Yapım İşleri İhalesi’ne çıktığımız müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.” dedi.