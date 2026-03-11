KTİMB’den hükümete tepki!

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, son dönemde alınan kararlar ve uygulamaya konulan düzenlemelerin inşaat sektörü başta olmak üzere ülke ekonomisinin önemli alanlarında belirsizlik ve kaosa yol açtığını bildirdi.Birlikten yapılan açıklamada, plansız, koordinasyondan uzak ve sektörle istişare edilmeden alınan kararların kabul edilemez olduğu vurgulanarak, hükümete gerçekçi ve yapıcı diyalog çağrısı yapıldı. Açıklamada, mevcut uygulamalardan vazgeçilmemesi halinde ortaya çıkacak ekonomik ve sektörel sorunların sorumluluğunun karar vericilere ait olacağı ifade edildi.

KTİMB’in açıklaması şöyle:

“Son dönemde alınan kararlar ve uygulamaya konulan düzenlemeler, inşaat sektörü başta olmak üzere ülke ekonomisinin önemli alanlarında ciddi belirsizlik ve kaos yaratmaktadır. Var olan sorunların çözülmesi beklenirken, atılan adımların yeni sorunları da beraberinde getirmesi sektörümüzde büyük bir tepkiye yol açmıştır. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) olarak, ülkede faaliyet gösteren müteahhitler adına açıkça ifade etmek isteriz ki; sektörümüz artık günü kurtarmaya yönelik, plansız ve koordinasyondan uzak kararların bedelini ödemek istememektedir. Bugün gelinen noktada ülke yönetiminde bütünlüklü bir yaklaşımın eksik olduğu açıkça görülmektedir. Kurumlar arası koordinasyonun yetersizliği, farklı kurumların birbirinden kopuk kararlar alması ve sektörlerle yeterli istişare yapılmadan uygulamaya konulan düzenlemeler, ekonominin önemli bir lokomotifi olan inşaat sektörünü her geçen gün daha büyük bir çıkmaza sürüklemektedir. Dünya ekonomisi yaklaşan büyük ekonomik risklere karşı alarm verirken ve birçok ülke bu süreç için ciddi tedbirler alırken, ülkemizde yaşanan plansızlık ve öngörüsüzlük kabul edilebilir değildir. Sektör temsilcileri çözüm beklerken, alınan kararların yeni kriz alanları yaratması hem sektörümüzü hem de ülke ekonomisini ciddi bir riskle karşı karşıya bırakmaktadır. İnşaat sektörü yalnızca müteahhitlerden ibaret değildir; binlerce çalışanı, onlarca alt sektörü ve ülke ekonomisine sağladığı katkı ile geniş bir ekosistemi temsil etmektedir. Bu nedenle sektörü doğrudan etkileyen kararların masa başında, sektör temsilcileriyle istişare edilmeden alınması kabul edilemez bir yaklaşımdır. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) olarak çağrımız nettir: Plansız ve koordinasyondan uzak uygulamalardan derhal vazgeçilmeli, sektör temsilcileriyle gerçekçi ve yapıcı bir diyalog başlatılmalı ve ülke ekonomisinin temel dinamiklerini zora sokan kararlar gözden geçirilmelidir. Aksi takdirde ortaya çıkacak ekonomik ve sektörel sorunların sorumluluğu, bu uyarılara rağmen gerekli adımları atmayan karar vericilere ait olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”