Evde pastane tadı: Orijinal tiramisu yapmanın püf noktaları

İtalyanca kökeni "Tirami su" yani kelime anlamıyla "beni yukarı kaldır/neşelendir" olan bu eşsiz tatlı, dünya mutfağının en sevilen klasiklerinden biri. Ancak gerçek bir tiramisu, sadece bisküvi ve kahveden ibaret değildir; o, mascarpone peynirinin ipeksi dokusu ile espressonun sert karakterinin mükemmel dengesidir. İşte pastanelerdeki o yoğun kıvamı evinizde yakalamanızı sağlayacak, orijinaline en sadık Tiramisu reçetesi...

Orijinal Tiramisu’nun Olmazsa Olmazları

Geleneksel bir tiramisu, labne yerine mutlaka mascarpone peyniri gerektirir. Mascarpone, tatlıya o karakteristik kremsi yapıyı ve hafif süt kokusunu verir. Eğer labne kullanacaksanız, suyunu iyice süzdüğünüzden emin olmalısınız.

Gerekli Malzemeler (6-8 Kişilik)

1 paket Kedidili bisküvi (Savoiardi)

500 gram Mascarpone peyniri

4 adet Yumurta sarısı (Taze ve oda sıcaklığında)

100 gram Toz şeker (Yaklaşık yarım su bardağı)

250 ml Sert demlenmiş espresso veya hazır granül kahve

1 yemek kaşığı Kakao (Üzeri için)

İsteğe bağlı: 2 yemek kaşığı badem likörü veya rom (Kahve karışımına eklemek için)

Adım Adım Hazırlanışı

1. Kremanın Temeli: Sabayon Tekniği Yumurta sarılarını ve şekeri bir cam kaba alın. Altında kaynayan su bulunan bir tencerenin üzerine (benmari usulü) kabı yerleştirin. Karışım açık sarı renk alıp koyulaşana kadar yaklaşık 5-6 dakika boyunca durmadan çırpın. Bu işlem yumurtaları pastörize ederken şekeri tamamen eritir. Karışımı ocaktan alıp soğumaya bırakın.

2. Mascarpone ile Buluşma Soğuyan yumurtalı karışıma mascarpone peynirini ekleyin. Peynirin yapısını bozmamak için mikser yerine bir spatula yardımıyla aşağıdan yukarıya doğru yavaşça karıştırarak homojen bir krema elde edin.

3. Islatma Sanatı Hazırladığınız sert kahveyi geniş bir kaba alın (isteğe bağlı aromayı bu aşamada ekleyin). Kedidili bisküvilerini kahveye batırın; ancak dikkat edin, bisküviler saniyeler içinde yumuşar. Sadece birer saniye önlü arkalı batırıp çıkarmak yeterlidir.

4. Katmanların Dansı Kahveyle ıslatılmış bisküvileri bir borcama veya porsiyonluk kaplara dizin. Üzerine hazırladığınız kremanın yarısını yayın. Ardından ikinci kat bisküvileri dizip kalan kremayla üzerini tamamen kapatın.

Servis ve Saklama Koşulları

Tiramisunun en önemli kuralı sabırdır. Tatlınızın kıvamının oturması ve aromaların birbirine geçmesi için buzdolabında en az 6-8 saat, ideal olarak bir gece bekletilmesi gerekir. Kakaoyu, servis etmeden hemen önce serpmeniz önerilir; aksi takdirde buzdolabındaki nem kakaonun ıslanmasına ve renginin kararmasına neden olabilir.