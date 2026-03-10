  • BIST 12433.5
  • Altın 7334.53
  • Dolar 44.0629
  • Euro 51.2633
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİran Savaşı’nda 11. gün

İran Savaşı’nda 11. gün

» »
ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı’nda 11. güne girildi. ABD Başkanı, hem İran Savaşı’nın büyük oranda bittiğini söyledi hem de “20 kat daha fazla” vurmakla tehdit etti.
İran Savaşı’nda 11. gün

Savaşın 11. gününe girilirken ABD Başkanı Trump, Truth üzerinden İran’ı tehdit etti. “İran, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından bugüne kadar aldığı darbelerden 20 kat daha sert bir şekilde vurulacak. Ayrıca, İran’ın bir ulus olarak yeniden kurulmasını neredeyse imkansız hale getirecek, kolayca imha edilebilir hedefleri de ortadan kaldıracağız.” ifadelerini kullandı.

“Bu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin’e ve Hürmüz Boğazı’nı yoğun olarak kullanan tüm ülkelere bir hediyesidir.” diyen Trump dün akşam da savaşta sona yaklaşıldığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de savaşa dair konuştu, “Füze saldırıları gerektiği müddetçe devam edecek” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İran'daki kız okulu saldırısı için BM'den soruşturma çağrısı03 Mart 2026 Salı 19:58
  • İsrail askerleri kara harekatı için Lübnan sınırını geçti!03 Mart 2026 Salı 13:52
  • İsrail, Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı aldığını açıkladı03 Mart 2026 Salı 13:42
  • İran Savaşı'nda dördüncü gün: Hürmüz Boğazı kapatıldı, Tahran'a yeni saldırı dalgası!03 Mart 2026 Salı 09:09
  • ABD, vatandaşlarına "Orta Doğu'yu terk edin" dedi!03 Mart 2026 Salı 09:04
  • Trump ve Starmer arasında görüş ayrılığı: 'Gökyüzünden rejim değişikliğine inanmıyoruz'03 Mart 2026 Salı 09:02
  • Uçuş iptalleri sürüyor: 'Havacılık endüstrisi derin bir şekilde etkilenecek'02 Mart 2026 Pazartesi 21:50
  • Trump, 'Büyük saldırı dalgası yolda' dedi02 Mart 2026 Pazartesi 21:27
  • Orta Doğu uzmanı anlattı: İran, Dubai'yi neden vurdu?02 Mart 2026 Pazartesi 18:06
  • Savaşın seyri değişiyor! İran, İsrail'i İlk kez yeni füzesiyle vurdu02 Mart 2026 Pazartesi 09:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti