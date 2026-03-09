İmamoğlu ilk kez hakim karşısında: 2 bin 352 yıl hapis talebi

Davada en son savunmayı İmamoğlu yapacak. İmamoğlu hakkında 142 eylem nedeniyle 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame doğrultusunda, aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 402 sanık bugün ilk kez hâkim karşısına çıkıyor.

Türkiye’de sanık sayısı bakımından en kapsamlı davalardan biri olarak gösterilen yargılamanın ilk duruşması, Silivri’de cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülecek. Davaya İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.

Duruşmada öncelikle sanıkların kimlik tespitlerinin yapılması ve iddianamenin özetinin okunması bekleniyor. Ardından sanık savunmalarının alınmasına geçilecek. 402 sanık, yöneltilen suçlamalar kapsamında ilk kez bugün hâkim karşısına çıkacak.

DURUŞMADAN ANLIK BİLGİLER

11:21 Mahkeme heyeti usule ilişkin talepleri alıyor. Bu sırada söz alan Melih Geçek'in avukatı, "Avukatlara verilmeyen ifade listesi Yeni Şafak'a kim tarafından verildi" dedi. Milletvekili sıralarından "Cevap ver" diye seslenildi, mahkeme başkanı salonun boşaltılmasına karar verdi ve duruşmadan ayrıldı

11:15 Mahkeme başkanı, İmamoğlu’nun söz alma talebini zapta geçirdi: “Kendisine söz hakkı verilmemesine, defaatle uyarılmasına rağmen uyarıya riayet etmediği görülmekle, duruşma düzenini bozan davranışına devam etmektedir. Bir daha tekrarlanırsa duruşmadan çıkarılacağı bildirilmiştir”

11:13 Ekrem İmamoğlu söz almak istedi, mahkeme başkanı engelledi ve İmamoğlu’nun mikrofonunu kapattı. Mahkeme başkanı, “Ekrem bey böyle kafanıza göre devam edemezsiniz. Böyle devam edersen çıkartırım duruşmadan” dedi, İmamoğlu’nun yanıtı “Bu şekilde yargılamaya başlamanızı yanlış buluyorum” oldu

11:04 İBB Davası başladı. Davada en son savunmayı İmamoğlu yapacak.

10:55 Tutuklu Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna getirildi. Seyirciler ve avukatlar İmamoğlu'nu ayakta alkışladı. Seyirciler, İmamoğlu ve diğer tutuklu sanıklara, "İstanbul'un ve cumhuriyetin muhafızları sizinle gurur duyuyoruz" diyerek destek verdi.

10:37 Tutuklu sanıklardan Buğra Gökçe, Aykut Erdoğdu, Murat Ongun, Murat Çalık, Fatih Keleş, Necati Özkan gibi isimler duruşma salonuna girdi. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan duruşmaya SEGBİS’le bağlandı.

10:24 İBB Davası'nın tutuklu sanıkları duruşma salonuna alınmaya başlandı. Salonda tutuklu sanıklara alkışlarla destek veriliyor.

09:57 Duruşma salonunda gazetecilerle sohbet eden Dilek İmamoğlu, “Ekrem Bey’i geçen hafta gördüm gayet iyi. Mahkemeyle ilgili tüm belgelere erişti ve çalıştı” dedi.

09:50 CHP Genel Başkanı Özgür Özel İBB Davası'nı takip etmek üzere duruşma salonuna geldi.

09:45 İBB Davası'nın tutuksuz sanıkları duruşma salonuna alınıyor.

09:35 Yabancı misyon temsilcileri ve yabancı basın mensupları da davayı takip etmek için duruşma salonuna girdi.

09:30 Davayı takip etmek için gelen milletvekilleri, belediye başkanları ve davanın avukatları duruşma salonuna alındı.

08:45 İBB davasının görüleceği Silivri Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonuna basın mensupları alındı.

İMAMOĞLU HAKKINDA 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 11 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan iddianame binlerce sayfadan oluşuyor. İddianamede İmamoğlu’nun “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla örgüt lideri olarak gösterildiği belirtildi.

Savcılığa göre söz konusu yapılanmanın temelleri Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde atıldı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ise genişledi. İddianamede İmamoğlu’nun 142 ayrı eylemden sorumlu tutulduğu ve bu kapsamda toplamda 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği kaydedildi.

İddianamede yer alan örgüt şemasında eski Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun, İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile iş insanları Adem Soytekin ve Murat Gülibrahimoğlu’nun da bulunduğu bazı isimlerin yönetici konumunda olduğu iddia edildi.

Sanıklar arasında ayrıca Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlığı görevlerinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ile Mehmet Murat Çalık’ın da yer aldığı belirtiliyor.

Dava kapsamında yargılanacak isimler arasında gazeteciler Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Soner Yalçın ile sanatçı Ercan Saatçi’nin de bulunduğu ifade edildi. Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan da sanıklar arasında yer alan isimler arasında gösterildi.

GİZLİ TANIKLAR VE ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ

Soruşturma sürecinde 76 sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdiği, ayrıca 15 kişinin de gizli tanık olarak dinlendiği belirtildi.

Gizli tanıklara İlke, Gürgen, Çınar, Rüzgar, Sekoya, Zeytin, Martı, Meşe, Kartal, Ladin, Doğan, Maun, Mimoza, Köknar ve Şahin kod adlarının verildiği kaydedildi.

MİLLETVEKİLLERİ İÇİN FEZLEKE SÜRECİ

Soruşturma kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında da dokunulmazlıklarının kaldırılması talebi gündeme geldi. Savcılığın bu iki isim hakkında fezleke hazırlanması için Ankara’ya yazı gönderdiği belirtildi.

SALONDA SINIRLAMA UYGULANACAK

Davanın Silivri’de yeni inşa edilen büyük duruşma salonunda yapılması planlanıyordu. Ancak inşaatın tamamlanmaması nedeniyle ilk duruşmanın aynı kampüs içindeki 1 No’lu salonda görülmesine karar verildi.

Salonun fiziki kapasitesi nedeniyle bazı sınırlamalar getirildi. Buna göre her sanık için en fazla üç avukat duruşmada hazır bulunabilecek. İzleyicilerde ise öncelik tutuklu sanıkların yakınlarına verilecek.

Davayı takip edecek gazeteci sayısının da 25 kişiyle sınırlandırıldığı bildirildi.