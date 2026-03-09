Koç Hasan Kasap: “Gençler Birliği Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı da müzesine götürmek istiyor”

Karşılaşmada 2025 Federasyon Kupası Şampiyonu Caesar Larnaka Gençler Birliği ile 2025 lig sezonu finalisti Akdeniz Spor Birliği karşı karşıya gelecek.

SALI AKŞAMI ATATÜRK SPOR SALONUNDA

Caesar Larnaka Gençler Birliği Antrenörü Hasan Kasap, maç öncesinde yaptığı açıklamada takımın hedefinin kupayı kazanmak olduğunu belirtti. Gençler Birliği’nin her zaman sahaya kazanmak için çıktığını ifade eden Kasap, takımın Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürmek için kenetlendiğini söyledi.

EN BÜYÜK KUPA

Kasap, “En Büyük Kupa” olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanmak istediklerini vurgulayarak takımın form durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

İskele’de kulüp yönetiminin her konuda takımın yanında olduğunu belirten Hasan Kasap, bir kentin adeta takımın etrafında kenetlendiğini ifade ederek sponsorlara da teşekkür etti.

İsim sponsoru Caesar Projects’in sahipleri ve yöneticilerinin her zaman kulübün yanında olduğunu kaydeden Kasap, bunun kendilerine güç verdiğini söyledi. Köklü ve 92 yıllık bir kulübün parçası olmanın sorumluluğunu hissettiklerini belirten Kasap, kenetlenen ve takımına sahip çıkan güçlü bir camia gördüklerini ifade ederek kupa maçına kazanmak için çıkacaklarını sözlerine ekledi.

SPORSEVERELERE DAVET

Kasap açıklamasını "Tüm Basketbol severleri salı akşamı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’na davet ediyorum. Rakibimize başarılar diliyorum, sakatlık olmadan sporun erdemine yaraşır bir final olmasını temenni ediyorum.” diyerek tamamladı.