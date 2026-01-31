Zorlu maç Caesar Larnaka Gençler Birliği'nin: 69-59

. Zorlu geçen ve başa baş giden karşılaşmayı 69-59'luk skorla Gençler Birliği kazandı.

Gençler Birliği sezonun ilk devresini yenilgisiz olarak 6/6 galibiyet ile kapattı.

Yüksek tempolu oynanan ve tam bir zirve mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada İskele ekibi son periyottaki etkili performansıyla karşılaşmayı kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Soyer Altınbaş Kıbrıs, ilk periyotta 6:19 öne geçse de Caesar Larnaka Gençler Birliği çabuk toparlanarak oyunda dengeyi sağladı. İlk bölümde Joseph Baya Owono kaydettiği 10 sayıyla takımının skor yükünü sırtladı. İkinci periyotta ise Soyer Altınbaş Kıbrıs adına Uche Emanuel Nweke 7 sayıyla öne çıkan isim oldu. Devre arasına Gençler Birliği'nin 34-29’luk üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyotta oyun yeniden dengelendi. Soyer Altınbaş Kıbrıs, yeniden öne geçmeyi başardı ve periyot 45-45 eşitlikle tamamlandı. Son çeyreğe başa baş giren iki takım da sert savunma ve hızlı hücumlarla skor üretmeye çalıştı.

Dördüncü periyotta Caesar Larnaka Gençler Birliği oyuna ağırlığını koydu.

Son 3 dakiya 58-52 geride giren İskele ekibi yakalanan 1-17’lik seri ile maçı kazanmayı bildi.

Bu bölümde Jace D. Roquemore ve Penka I. Valere skor katkısıyla farkın açılmasında önemli rol oynadı. Valere mücadeleyi 16 sayı ve 14 ribaundla tamamlayarak double-double yaptı.