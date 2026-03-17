Basketbolda Kura Çekimi Perşembe Günü

2025-2026 sezonu kapsamında Pro Lig Büyük Kadınlar, 2. Lig Büyük Erkekler ve Pro Lig ile 2. Lig’de yer alan tüm takımların katılımıyla düzenlenecek Büyük Erkekler Federasyon Kupası kura çekimlerinin 19 Mart Perşembe günü yapılacağını duyurdu.

KKTC Basketbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu kapsamında Pro Lig Büyük Kadınlar, 2. Lig Büyük Erkekler ve Pro Lig ile 2. Lig’de yer alan tüm takımların katılımıyla düzenlenecek Büyük Erkekler Federasyon Kupası kura çekimlerinin 19 Mart Perşembe günü yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kura çekimi saat 14.30’da Basketbol Federasyonu lokalinde, başvurularını tamamlayan üye kulüplerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Kulüplerin kura çekimine katılımının önem arz ettiği belirtildi.

Öte yandan, 2. Lig Büyük Erkekler Ligi’ne katılmak isteyen diğer kulüplerin de belirtilen tarihte başvurularını yaparak toplantıya katılabileceği ifade edildi.

Federasyon Kupası fikstür çekimine ise tüm Pro Lig ve 2. Lig takımlarının katılım sağlayabileceği kaydedildi.

Haber: Ersin ORKOZ