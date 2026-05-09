Daha önce söylemese de şimdi "4 yıldır süreç takibimizde" dedi...

Başbakan Ünal Üstel: Türkiye’ye giriş yasaklarıyla ilgili süreç 4 yıldır takibimizde
Daha önce söylemese de şimdi "4 yıldır süreç takibimizde" dedi...

İşte yapılan açıklama;

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne girişleri yasak olan vatandaşlarımızla ilgili yürütülen sürece dair yapılan siyasi değerlendirmeleri ve kamuoyuna yansıyan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz.

Öncelikle bilinmelidir ki; söz konusu süreç yaklaşık 4 yıldır hükümetimizin bilgisi ve takibi dahilinde yürütülmektedir. Konuya ilişkin tüm gelişmelere vakıfız ve ilgili isimlerle ilgili güzel haberi bu hafta başında ilgili kurumlardan almıştık.

İlgili süreç tamamlanmamıştır, hala devam etmektedir. Tam da bu nedenle böylesine hassas bir sürecin bir siyasi partinin başarısı hikâyesine dönüştürülmesini, kamuoyu önünde polemik konusu yapılmasını ve siyasi malzeme haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Devlet sorumluluğu taşıyan makamların, devam eden hassas süreçleri kişisel veya siyasi kazanç hesabıyla değerlendirmemesi gerekir.

Bizim için esas olan; geride kalan tüm isimlerle ilgili süreçlerin de sağlıklı şekilde sonuçlanması ve tüm vatandaşlarımızın giriş yasağının kaldırılmasıdır. Ancak açıkça ifade etmek isteriz ki, devam eden hassas süreçler üzerinden yapılan siyasi içerikli açıklamalar ve kamuoyu önünde yürütülen polemikler, süreci güçlendirmek yerine baltalama riski taşımaktadır. Özellikle müzakereleri devam eden diğer isimler açısından, yürütülen hassas temasların ve çözüm arayışlarının zarar görmesine neden olabilecek her türlü açıklamadan kaçınılması gerekmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişki; siyasi hesaplara malzeme yapılacak kadar sıradan bir ilişki değildir. Bu bağ; tarihi, milli ve stratejik kardeşlik hukukuna dayanmaktadır. Biz de bu bilinçle hareket ediyor, sessiz ama etkili diplomasiyle sonuç almaya devam ediyoruz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
