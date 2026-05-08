Öztabay’dan Ataoğlu’na müze tepkisi: Kıbrıs’ın tarihini özelleştiremezsiniz

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) MYK Üyesi Avukat Ayşe Öztabay, Ahmet Kaptan’ın Kanal T’de hazırlayıp sunduğu programa konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) MYK Üyesi Avukat Ayşe Öztabay, Ahmet Kaptan'ın Kanal T'de hazırlayıp sunduğu programa konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztabay, TDP’nin fikir ve ifade özgürlüğü konusundaki tavrının net olduğunu vurgulayarak, partinin 1976’dan bu yana insan hakları, demokrasi ve özgürlükler için mücadele eden bir gelenekten geldiğini söyledi. Öztabay, “İfade özgürlüğü, fikir özgürlüğü ve anayasal haklar konusunda kanının son damlasına kadar mücadele edecek bir parti var” dedi.

Mevcut hükümeti “toplumdan kopmakla” suçlayan Öztabay, ülkede yalan, güvensizlik ve yönetim zafiyetinin derinleştiğini savundu. Sağlık alanında yaşanan sorunlara dikkat çeken Öztabay, yurttaşların ilaca, randevuya ve temel sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Sağlık anayasal haktır. Devlet yurttaşını sağlığa eriştirmek zorundadır” dedi.

Çevre Koruma Dairesi’ne yönelik atama iddialarını da eleştiren Öztabay, çevre politikalarının liyakat, bilimsel bilgi ve uzmanlıkla yürütülmesi gerektiğini söyledi. “Çevre konusu vizyon, bilim ve sahiplenme ister” diyen Öztabay, geçici statüdeki bir kişinin böyle kritik bir göreve atanmasının doğru olmadığını ifade etti.

Öztabay, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı müzelerin özelleştirileceği yönündeki iddialara da tepki gösterdi. Kıbrıs Türk toplumunun kültürel mirasının korunması gerektiğini belirten Öztabay, “Benim geçmişimi sen birine emanet edemezsin. Edeceksen bunu şeffaf şekilde topluma açıklamak zorundasın” dedi.

Ataoğlu’nun 30 Nisan’da yaptığı açıklamalarda müzelerde “çağdaş müzecilik” adına kamu-özel iş birliği ve özelleştirme modeli üzerinde çalışıldığını duyurmasının toplumda ciddi endişe yarattığını belirten Öztabay, kültürel mirasın ticari anlayışla ele alınamayacağını söyledi.

