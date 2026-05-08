İskele'ye Anneler günü hediyesi 5000 adet zeytin ağacı

Bu pazar günü kutlanacak Anneler Günü, İskele’de bir kez daha anlam kazandı. İskele Belediyesi, özenle hazırlanan 5 bin adet saksıda zeytin ağacını, İskele ve 21 köyünde yaşayan annelere ulaştırmaya başladı.

Anneler Günü’nün manevi değerini kalıcı bir hatıraya dönüştüren İskele Belediyesi, İskele’de çocukların eğitimine emek veren öğretmenleri de unutmadı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da mesajında ‘Bir zeytin fidanı gibi sevgiyle büyüttüğünüz her şey, dünyaya güzellik katar. Anneler Gününüz kutlu olsun’ ifadelerini kullandı.

İSKELE BELEDİYESİ, ANNELERE, SAKSIDA ZEYTİN AĞACI ARMAĞAN EDİYOR

İskele Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla bu yıl anlamlı ve kalıcı bir hediyeye imza attı. İskele ve köylerinde toplam 5 bin adet saksıda zeytin ağacı, annelere armağan edilmeye başlandı. Çarşamba günü itibariyle dağıtımına başlanan zeytin ağaçları ile hem doğaya hem de annelere verilen değere dikkat çekiliyor. Saksı içinde hazırlanan zeytin ağaçlarının üzerinde, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ‘Bir zeytin fidanı gibi sevgiyle büyüttüğünüz her şey, dünyaya güzellik katar. Anneler Gününüz kutlu olsun’ mesajı yer alıyor.

5 BİN ADET ZEYTİN AĞACI MANEVİ DEĞERİ, KALICI BİR HATIRAYA DÖNÜŞTÜRDÜ

Bu anlamlı hediye ile anneler gününün manevi değerini kalıcı bir hatıraya dönüştüren İskele Belediyesi, yalnızca anneleri değil, geleceğin mimarları olan öğretmenleri de unutmadı. İskele’de çocukların eğitimine emek veren öğretmenlere de hazırlanan zeytin ağaçları okullarda özel olarak teslim edildi. Anneler Günü kapsamında hayata geçirilen bu özel proje, bölge genelinde büyük takdir topladı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve memnuniyetle karşılandı.