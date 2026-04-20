İskele’de Su Kesintisine Karşı Önlem: Depolar Dolduruldu, Tankerler Hazır

İskele Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Su Temin Projesi kapsamında yürütülecek çalışmalar nedeniyle 20 Nisan – 5 Mayıs 2026 tarihleri arasında yaşanacak su kesintisine yönelik tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada, mevcut su depolarının tam kapasiteyle doldurulduğu belirtilirken, belediyeye ait 4 su tankerinde bulunan yaklaşık 100 ton suyun da ihtiyaç halinde devreye alınacağı ifade edildi.
Açıklamada, kesinti süresince su temininde ciddi aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekilerek, vatandaşlara suyu yalnızca zorunlu ihtiyaçlar doğrultusunda ve tasarruflu şekilde kullanmaları çağrısında bulunuldu.
