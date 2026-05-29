Sınırüstü’nde izinsiz yakılan ateş 5 dönümlük araziyi kül etti

Sınırüstü köyünde izinsiz yakılan ateşin kontrolden çıkması sonucu yaklaşık 5 dönümlük arazi zarar gördü.
Polis açıklamasına göre, 28 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.40 sıralarında U.G. (51), ikametgahının avlusundaki kuru otları temizlemek amacıyla herhangi bir önleyici tedbir almadan ve yetkili makamdan izin almaksızın ateş yaktı.

Yakılan ateşin kontrolden çıkması sonucu yaklaşık 5 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar yanarak zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, U.G. hakkında “yetkili makamdan izinsiz ateş yakmak” ve “ateşin yaratabileceği tehlikeye karşı tedbir almamak” suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

