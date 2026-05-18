Sadıkoğlu, KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı kabul etti

İskele Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım Kaptanı Murat Ekşi ile Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

-Sadıkoğlu: “Yeniden Süper Lig’e yükselmesi büyük bir başarıdır”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC Vakıflar takımının yeniden Süper Lig’e yükselmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade etti; sporcuları, teknik heyeti ve emeği geçen herkesi kutladı. Takım kaptanı ve aynı zamanda İskele Belediyesi çalışanı Murat Ekşi’nin, İskele Belediyesi bünyesinde oluşturulan Engelsiz Destek Birimi’nde de başarılı çalışmalara imza attığını hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, Ekşi’nin azmi, disiplinli çalışması ve mücadeleci ruhunu hem iş hayatında hem de takımda görmekten gurur duyduklarını söyledi.

KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı takım kaptanı Murat Ekşi ise elde edilen başarıda desteklerin büyük önem taşıdığını ifade ederek, Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz de, yapılan çalışmalar ve takımın hedefleri hakkında Başkan Sadıkoğlu’na bilgi verdi. Ziyaret sonunda Murat Ekşi ve Ahmet Akdeniz İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na takım formasını hediye etti.